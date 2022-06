Fast & Furious 10: Daniela Melchior e Vin Diesel in una foto dal set del film

Le riprese di Fast and Furious 10 proseguono e arrivano sul web nuovi contenuti esclusivi, in cui vediamo gli attori all'opera, in particolare Vin Diesel e Daniela Melchior.

Una nuovo foto dal set di Fast & Furious 10 pubblicata su Instagram mostra l'attrice Daniela Melchior alle prese con il trucco di Vin Diesel nel nuovo capitolo della saga automobilistica.

Le riprese di Fast & Furious 10 sono in corso da qualche settimana e gli attori si aiutano l'un l'altro, come vediamo in questa foto pubblicata su Instagram da Daniela Melchior, new entry nel cast della saga, che a quanto pare ha già legato molto con il protagonista Vin Diesel tanto da aiutarlo nel trucco. Nella foto, vediamo l'attrice con un pennello in mano, mentre aiuta Vin Diesel. Alle loro spalle si nota il blue screen e sotto i piedi una pavimentazione a sanpietrini che potrebbe riprodurre in studio una strada italiana visto che parte del film è stata girata a Torino.

Da questa immagine conosciamo anche meglio il personaggio di Daniela Melchior, che al momento è ancora misterioso. l'attrice, che sfoggia vari tatuaggi e un look militaresco, potrebbe affiancare il nuovo villain dell'episodio, impersonato da Jason Momoa.

dopo l'uscita di scena di Justin Lin, fast X, questo il titolo definitivo, è diretto da Louis Leterrier. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

Il cast, come sempre stellare, è composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Momoa e Daniela Melchior.