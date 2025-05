FarWest stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 9 maggio 2025

Ecco di cosa si parlerà nella puntata in onda oggi, venerdì 9 maggio, di FarWest. Tra i temi trattati, i lati oscuri dell'oro. L'appuntamento è per le 21.25 su Rai 3.

Venerdì 9 maggio 2025, in prima serata, torna su Rai 3 l'appuntamento con FarWest, la trasmissione condotta da Salvio Sottile. Si parlerà degli incel, i celibi involontari, che sono diventati popolari soprattutto dopo la serie tv di grande successo Adolescence.

Non mancherà inoltre una parte dedicata all'oro che, attualmente, sta vivendo una fase di forte crescita. Non è un caso se sono sempre di più i risparmiatori che decidono di investire appunto nell'oro, ma naturalmente aumentano anche le truffe.

FarWest parlerà degli incel

FarWest è entrato a gamba testa in questo mondo, andando a mostrare tutti i lati più oscuri della solitudine maschile, il fallimento sessuale e relazionale fino ad arrivare, nei casi estremi, alla totale esclusione sociale.

Dunque, un vero e proprio viaggio nel misterioso mondo degli incel italiani, ragazzi che vivono senza amore e senza sesso.

Ospiti in studio saranno: Sebastiano Barisoni, Carlo Massarini, Paolo Kessisoglu e Antonio Padellaro.

Focus anche sull'oro nella nuova puntata

Ma non è tutto, dato che la nuova puntata di FarWest si concentrerà pure su un'interessante inchiesta relativa all'oro. Le tante guerre in corso stanno portando a un forte aumento dell'oro, che viene visto come un bene rifugio, anzi probabilmente proprio il bene rifugio per eccellenza.

Sono infatti sempre di più i risparmiatori che decidono di investire nell'oro e, di conseguenza, aumentano in maniera esponenziale anche le truffe. Basti pensare alla vicenda della Global Group Consulting.

In questo senso, FarWest, nella puntata di venerdì 9 maggio, sarà in grado di svelare delle novità estremamente importanti sulla figura di Samuel Gatto, che vendeva lingotti d'oro assolutamente inesistenti, truffando così diverse persone per svariati milioni di euro.

Non mancheranno poi le inchieste relative allo sfruttamento di chi lavora nel settore. Le telecamere della trasmissione si sono infiltrate in alcune aziende di Arezzo, scoprendo delle cose clamorose che riguardano paghe e condizioni per i lavoratori.