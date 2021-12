Far From The Tree: il trailer del corto animato in arrivo su Disney+

Disney+ proporrà da venerdì il corto animato Far From The Tree, ecco il trailer e una featurette del progetto.

Disney Animation ha condiviso online il trailer del corto intitolato Far From the Tree, in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ da venerdì.

Il video mostra delle adorabili interazioni tra i membri di una famiglia di procioni, protagonisti dell'opera che è stata proiettata nei cinema insieme a Encanto.

Far From the Tree è stato scritto e diretto da Natalie Nourigat ed era stato presentato per la prima volta all'Annecy Film Festival.

L'artista, in una featurette, introduce l'idea alla base del progetto che prenderà il via quando i due protagonisti si avventurano in una spiaggia insieme per la prima volta.

Nel video si vede inoltre come sono stati creati i paesaggi e i dettagli legati alla natura ispirata ai luoghi frequentati dalla regista quando era una bambina.