Al Far East Film Festival 2025 arriva Maris Rascal per presentare Sunshine

La seconda giornata dell'edizione 27 del Far East Film Festival è attualmente in corso a Udine, proponendo un totale di 10 titoli suddivisi tra le proiezioni al Teatro Nuovo e al Visionario.

Dopo la presentazione in mattinata di Lust in the rain del giapponese Katayama Shinzo e di Like a Rolling Stone di Yin Lichuan, nel pomeriggio sono stati proposti al visionario anche il coreano Walking in the movies, Cells at Work! di Takeuchi Hideki e la versione restaurata di Barking Dogs Never Bite firmato dal visionario Bong Joon Ho.

I titoli della giornata di venerdì 25 aprile

Il programma del 25 aprile del FEFF 27 prosegue, negli spazi del Visionario, con Upstream di Xu Zheng che racconta la storia di un quarantacinquenne che perde il lavoro e diventa un rider per poter accudire il padre malato.

Sempre al Visionario, alle ore 18, arriva da Hong Kong il film Four Trails diretto da Robin Lee: un documentario che racconta i sentieri escursionistici con viste naturalistiche mozzafiato di Hong Kong.

La serata

Alle ore 19.30 sarà quindi il turno di Sunshine: dalle Filippine, con la regia di Antoinette Jadaone, arriva il lungometraggio interpretato da Maris Rascal, presente a Udine insieme alla regista, che racconta la storia di una giovane che sogna di diventare un'atleta olimpica e deve fare i conti con una gravidanza indesiderata. Il film punta il dito contro la criminalizzazione dell'aborto.

Alle 20 verrà poi proiettato l'horror di Watanabe Hirobumi intitolato The Scary House in cui un regista deve trascorrere una settimana in una casa infestata.

Il thriller Welcome to the Village di Jojo Hideo chiuderà poi il programma della serata con una storia ambientata in una location solo apparentemente paradisiaca.