Far Cry, la serie tratta dal videogame Ubisoft sarà sviluppata da Noah Hawley: c'è già il protagonista

La mente dietro Alien: Pianeta Terra e Fargo sarà dietro il nuovo adattamento seriale basato sull'IP di Ubisoft che verrà sviluppato come una serie antologica con nuovi protagonisti a ogni stagione

FX ha ordinato un adattamento televisivo tratto dai videogame Far Cry di Ubisoft sviluppato da Noah Hawley e Rob Mac, secondo quanto riportato da Variety.

Oltre a co-creare la serie, Mac (precedentemente noto come Rob McElhenney) ne sarà anche il protagonista. La serie arriverà in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Sebbene i dettagli esatti della trama siano ancora segreti, la serie seguirà un formato antologico simile a quello dei videogiochi e presenterà un cast e un'ambientazione diversi ogni stagione.

Timothy Olyphant in Alien: Pianeta Terra

Da Alien: Pianeta Terra ai videogame di Ubisoft

La serie rafforza il legame di Mac e Hawley con FX. Mac è famoso per aver creato e recitato nella serie comica di successo della FX C'è sempre il sole a Philadelphia, che ha mandato in onda la sua diciassettesima stagione all'inizio di quest'anno. Si tratta della sitcom live-action più longeva nella storia americana. Mac è anche protagonista e produttore esecutivo della docuserie della FX Welcome to Wrexham, che ha mandato in onda quattro stagioni e ha vinto finora 10 Emmy Awards.

Hawley, dal canto suo, è il creatore della serie antologica della FX Fargo e della serie di fantascienza Alien: Pianeta Terra, recentemente rinnovata. Ad oggi sono state trasmesse cinque stagioni di Fargo, che ha vinto complessivamente sette Emmy Awards su 70 nomination, oltre a tre Golden Globe su 14 nomination. Hawley ha anche creato la serie FX-Marvel Legion, andata in onda per tre stagioni.

"Lavorare al fianco di Noah Hawley è un sogno che si avvera", ha dichiarato Mac. "Ubisoft è stata incredibilmente generosa, affidandoci uno dei mondi videoludici più iconici mai creati. E in tutto questo, la mia famiglia FX continua a sostenermi con la sua fiducia e il suo supporto costanti".

Mythic Quest: Raven's Banquet - Rob McElhenney in una scena del pilot

Far Cry aveva già debuttato nel mondo del cinema

Questo sarà il primo adattamento live-action di Far Cry per la TV. I giochi erano già stati adattati nel 2008 in un film direct-to-video con Til Schweiger e diretto da Uwe Boll. Netflix, nel frattempo, aveva pubblicato nel 2023 la serie animata Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, ispirata a Far Cry 3: Blood Dragon.

Il primo gioco Far Cry è stato pubblicato nel 2004. Da allora, sono stati pubblicati altri cinque giochi della serie principale insieme a numerosi spin-off. Il gioco più recente, Far Cry 6, è stato pubblicato nel 2021. Più di 100 milioni di giocatori unici hanno apprezzato i giochi sin dal loro debutto.