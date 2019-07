Fantasmagorie - Piccola rassegna di cinema d'animazione 2019: ecco il programma

Al via il 3 luglio la terza edizione di Fantasmagorie - Piccola rassegna di cinema d'animazione. Fil rouge dell'evento sarà il 50° anniversario dello sbarco sulla luna, con proiezioni in piazza dedicate al grande pubblico e un progetto in realtà virtuale firmato da Igor Imhoff.

Una spensierata immagine tratta da La Storia della Principessa Splendente

L'autore d'avanguardia propone anche un suggestivo progetto nel contesto del Palazzo delle Paure, Quarantana | I promessi sposi di Gonin, che catapulta il pubblico nel romanzo manzoniano illustrato dal pittore ottocentesco Francesco Gonin.

Fantasmagorie è inoltre orgogliosa di presentare l'omaggio all'animatrice surreale e femminista Nina Paley, autrice contemporanea delle più influenti nel contesto cinematografico d'animazione, oltre alle Favole d'Europa che, riportate in vita grazie alla digitalizzazione della Cineteca di Bologna, impreziosiscono la rassegna facendo scoprire al pubblico leggende e miti provenienti da vari Paesi europei. Cinema ma anche musica, con il dj set firmato Laika Mood che propone un viaggio, un'esplorazione tra passato, presente e futuro e con i Grimoon che, sulle immagini di Vers la lune, chiuderanno Fantasmagorie. Tutte le proiezioni in programma sono aperte al pubblico; in caso di pioggia gli eventi in Piazza Garibaldi si sposteranno al Palazzo delle Paure (Piazza XX Settembre, 22) e il videomapping di Igor Imhoff del 28 giugno verrà rimandato al 13 luglio.

1969 - 2019: SE GUARDI IN ALTO C'È ANCORA LA LUNA

"Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità". Neil Armstrong fu il primo a mettere piede sulla superficie lunare il 21 luglio 1969. Cinquant'anni dopo quell'epica impresa, Fantasmagorie presenta la sezione Se guardi in alto c'è ancora la Luna, proponendo una selezione di quattro lungometraggi, anticipati ogni sera da una serie di corti lunari, lunatici, lunautici, lunanti. Due opere d'animazione stilisticamente e narrativamente molto differenti tra loro etra le più importanti del nuovo millennio saranno proiettate in piazza Garibaldi: Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro di Nick Park e Steve Box (mercoledì 3 luglio) e La Storia della Principessa Splendente di Isao Takahata (sabato 6 luglio).

Giovedì 4 luglio è l'occasione per vedere First on the moon di Aleksej Fedorchenko (Russia, 2005), opera prima inedita in Italia del regista di Silent Souls, un "mockumentary" su uno sbarco sovietico sulla Luna negli anni 30. Venerdì 5 luglio, invece, verrà proiettato Operazione Avalanche di Matt Johnson (Usa, 2016), una delle rivelazioni del Sundance Film Festival; chiude la serata, alle ore 23.15, il Dj set di Laika Mood al Roots Club di Via Don Antonio Invernizzi 20. È Loris Lazzati del Gruppo Deep Space del Planetario di Lecco a precedere questi due appuntamenti cinematografici con una discussione che, in linea con il tema delle due proiezioni, si focalizza sul debunking delle teorie complottistiche sull'allunaggio. La chiusura della sezione e della rassegna è affidata alla proiezione del pionieristico Viaggio nella Luna di George Méliès (Francia, 1902) domenica 7 luglio in Piazza Garibaldi, a cui seguirà il concerto dei Grimoon, gruppo musicale italo-francese che si esibirà sulle immagini di Vers la lune, creazione artigianale autarchica che unisce costruzioni a mano, stop motion, suoni e visioni.

IGOR IMHOFF

Dopo aver conquistato il pubblico con la selezione dei propri lavori proposta in occasione della seconda edizione di Fantasmagorie, continua anche per quest'anno la collaborazione con Igor Imhoff, tra i più raffinati e visionari sperimentatori e autore di alcuni tra i più recenti e significativi cortometraggi d'avanguardia in grafica computerizzata. Il risultato è un progetto inedito pensato sia per l'occasione che per il contesto in cui viene proposto: si tratta di Quarantana | I promessi sposi di Gonin, un intervento di video mapping che ridisegna i contorni di Palazzo delle Paure: riprendendo le illustrazioni del romanzo manzoniano realizzate da Francesco Gonin per l'edizione del 1840(conosciuta, appunto, come Quarantana), l'evento si tiene il 28 giugno alle ore 21.15, aprendo ufficialmente Fantasmagorie. Un'esperienza cinematica e performativa che, nell'oscurità dell'evento serale, trasforma lo spazio architettonico di Piazza XX Settembre in qualcosa di magico e inedito.

Il coinvolgimento di Igor Imhoff, però, non si ferma qui. Boy VR, in programma per sabato 6 luglio al Planetario, s'inserisce all'interno del focus 1969-2019: Se guardi in alto c'è ancora la luna: chiunque partecipi a questo progetto di realtà virtuale non è più un semplice spettatore ma ha l'occasione di reinventarsi in un flâneur virtuale che può fluttuare sul suolo lunare.

OMAGGIO A NINA PALEY

Fantasmagorie dedica un omaggio all'animatrice statunitense Nina Paley attraverso la proiezione dei suoi due lungometraggi ad oggi ancora inediti all'interno del circuito distributivo italiano. Questo appuntamento nasce dalla volontà di dare voce alle originali istanze di una delle principali animatrici contemporanee che, sin dai suoi cortometraggi, si fa eclettica portavoce di un femminismo personale e del diritto al libero accesso alla cultura, all'interno di un dibattito sempre più necessario sulla proprietà intellettuale. Con Sita Sings the Blues (2008) a Seder-Masochism (2018), ispirati rispettivamente al poema epico induista Ramayana e al Libro dell'Esodo, Paley si diverte a rielaborare, con la giusta dose di irriverenza, miti letterari e icone religiose. Opere capaci di scavare in modo graffiante nel tessuto sociopolitico ma che regalano allo spettatore una leggerezza inattesa, caratterizzate così come sono dall'uso di musiche solo apparentemente fuori contesto, che spaziano dai Beatles al blues americano. Una sovversione della tradizione che finisce per compenetrarsi con l'attualità, sia questa la sua autobiografica storia d'amore a distanza o il contesto politico mondiale; un caleidoscopio, sotto forma di musical, che non dissimula la critica nei confronti del patriarcato. Due occasioni, dunque, per esplorare lo stile di una delle artiste più influenti nel panorama del cinema d'animazione: uno stile che, dalla silhouette alla grafica vettoriale, mescola innumerevoli influenze artistiche. Appuntamento a sabato 6 e domenica 7 luglio alle ore 18.00 presso Spazio Teatro Invito (Via Foscolo 42, Lecco).

FAVOLE D'EUROPA

Vero e proprio fiore all'occhiello di quest'edizione di Fantasmagorie sono le Favole d'Europa, corti d'animazione realizzati tra il 1973 e il 1978 frutto della coproduzione tra la Corona cinematografica dei fratelli Ezio ed Elio Gagliardo e diversi Paesi europei. La digitalizzazione di questi piccoli tesori del Cinema Europeo è affidata alla Cineteca di Bologna, grazie alla quale si potranno rivivere leggende folkloristiche dei 17 Paesi coinvolti, oltre all'Italia: Ungheria, Cecoslovacchia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Portogallo, URSS, Svizzera, Jugoslavia, Polonia, Spagna, Repubblica Federale Tedesca, Finlandia, Austria, Svezia, Romania, Repubblica Democratica Tedesca. Fantasmagorie proporrà 12 dei 39 cortometraggi, unici nella loro costruzione stilistica ed estetica che spazia dall'animazione tradizionale al collage, dalla silhouette alla stop motion. Peculiare è l'assenza di dialoghi, ai quali si predilige la voice over di un narratore (tra cui figura Pino Locchi) e, soprattutto, la musica incalzante. In un percorso geografico che dall'Italia (con Sandrone, la Polonia e Sgorghiguelo, L'uva salamanna e L'om Salbadg) toccherà i Paesi dell'Europa Orientale (con La fanciulla del melo, Bugie grosse così e Finist) e Occidentale (con La leggenda del mare tenebroso, Il grande lumacone, Il gigante della montagna di Rå, La maschera del diavolo, Festa di Natale e Potr e la sirena), le Favole d'Europa verranno proiettate al Teatro Invito, sabato 6 e domenica 7 luglio dalle ore 15.00.

Per informazioni: www.fantasmagorie.it.