Family Food Fight Italia: da stasera su Sky Uno lo show con Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich

Parte stasera su Sky Uno alle 21:15 Family Food Fight Italia, il nuovo cooking show per famiglie condotto da Antonino Cannavacciuolo, Joe e mamma Lidia Bastianich.

Family Food Fight Italia parte stasera su Sky Uno, alle 21:15, e riporta tra i fornelli Joe Bastianich, che aveva abbandonato la cucina di Masterchef per il tavolo di Italia's Got Talent, e che ritroverà non solo Antonino Cannavacciuolo ma sopratutto mamma Lidia Bastianich.

Intere famiglie si sfideranno in cucina nel corso delle 6 puntate a suon di ricette della tradizione. Ogni settimana ci saranno degli eliminati ma coloro che resteranno in gara saranno pronti a darsi battaglia per vincere l'ambito premio finale: un montepremi dal valore di 100.000 euro. Chi saranno i giudici delle prove tra i fornelli? Naturalmente l'ultima parola spetterà a Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e alla signora Lidia Bastianich, ma a dir la loro saranno anche gli ospiti: nella prima puntata sono attesi Benedetta Parodi e Guido Meda.

Family Food Fight, Lidia Bastianich: "Amo la cucina perché posso comunicare i gusti della mia infanzia"

Le famiglie

I nuclei familiari pronti alla guerra nella prima edizione di Family Food Fight Italia sono 6. C'è la famiglia Benziadi, quattro donne divise tra Sicilia e Algeria, la famiglia De Florio ha origini milanesi e riminesi, la famiglia Lucini da Nettuno porterà in tavola tutto il gusto della cucina romana. Sarà una sfida tutta a Sud quella tra i pugliesi Magistà e i campani Raviele, mentre la tradizione bergamasca sarà rappresentata dalla famiglia Scainelli.