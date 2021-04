Family Food Fight 2: stasera su Sky Uno la semifinale

Family Food Fight 2 torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW con la semifinale. Dopo la quarta puntata, non eliminatoria, sono ancora 4 le famiglie in gara per affrontare la penultima tappa: solo 3 di loro accederanno all'ultimo episodio per aggiudicarsi il titolo e il montepremi di 100 mila euro.

Per la puntata di oggi i giudici Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo stanno preparando nuove sfide da sottoporre ai nuclei familiari ancora in corsa: i Dall'Argine dall'Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana, i Lufino dalla Campania, gli Autelitano dalla Calabria. La prima prova sarà a tema colori: dovranno preparare un menù monocromatico abbinato al colore dei propri grembiuli, e a ognuno dei componenti sarà assegnata una portata. Il piatto peggiore dei 4 costerà al suo autore una F nera, simbolo che li escluderà automaticamente dallo step successivo.

Uno step che avrà come protagonista principale la palamita, declinata secondo tre tecniche di cottura differenti: la vasocottura, l'affumicatura e la cottura in crepinette. Riusciranno le famiglie a gestire lo stress della sfida, svolta per di più con un componente in meno? Per i quartetti che ce la faranno, la gioia di accedere direttamente alla finalissima di Family Food Fight; chi invece non riuscirà a conquistare l'approvazione dei giudici, dovrà accedere all'ultimo e decisivo scontro per ottenere l'ambito pass per l'ultimo episodio.

La missione della terza prova sarà guidata da Chef Cannavacciuolo: davanti alle famiglie, il giudice cucinerà un piatto che poi loro dovranno replicare passo passo con estrema attenzione. Ma, per alzare ulteriormente il livello di difficoltà, per loro la prova sarà a staffetta: ogni componente, infatti, si farà carico di una parte della ricetta, senza ricevere dai suoi familiari nulla fuorché l'incoraggiamento. Il quartetto che riuscirà a replicare al meglio il piatto dello chef potrà continuare il proprio percorso all'interno delle cucine di Family Food Fight, accedendo alla finalissima della prossima settimana; quello autore del piatto meno riuscito, invece, dovrà abbandonare lo studio, proprio a un passo dal traguardo.

Family Food Fight è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW.