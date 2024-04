Falla girare 2 Offline: l'anteprima del film di Giampaolo Morelli al COMICON Napoli 2024

Al COMICON Napoli 2024, in programma dal 25 al 28 aprile, si svolgerà anche l'anteprima del film Falla Girare 2 Offline, appuntamento in programma domenica 28 aprile alle 17, negli spazi del Teatro Mediterraneo.

Durante le giornate del festival ci sarà inoltre spazio per il concerto dedicato a Hitoshi Sakimoto, alla mostra Igort presenta: 5 rotte possibili, e all'evento dedicato al film IF - Gli amici immaginari, alla presenza di Ciro Priello.

L'anteprima e l'incontro con il cast

Falla girare 2 offline avrà nel suo cast Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo, interpreti che incontreranno il pubblico presente alla Mostra d'Oltremare durante l'evento organizzato per il COMICON Napoli.

Il film è prodotto da Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Prime Video, e racconta cosa accade quando il mondo versa in un'inedita modalità: è completamente offline. A causa di un virus, internet non esiste più. Niente più e-mail, WhatsApp, 5G, social network. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione "analogica" di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici, l'ex spacciatore Oreste e il giornalista Guglielmo. Quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni degli uffici del Comune c'è un debolissimo segnale, Natan decide di intervenire: riporterà Internet nel mondo.

A ostacolare questa "mission impossible", tre giovani hacker, Zoe, Greta e Malcom, al soldo dello spietato Muller, criminale a capo del gruppo Noweb che guida la lotta contro Internet e la sua ricomparsa sulla terra.

Un omaggio a Hitoshi Sakimoto

Il 26 aprile, alle ore 12 presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo, si svolgerà invece lo spettacolo Hitoshi Sakimoto - New Gaming Worlds, concerto dedicato al compositore famoso per la sua attività nel campo dei videogiochi. I brani saranno eseguiti dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti che proporrà composizioni ideate per titoli come Final Fantasy XII, Valkyria Chronicles, Odin Sphere e Final Fantasy Tactics. L'orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Galiani offrirà anche esecuzioni di colonne sonore inedite.

In anteprima mondiale al di fuori del Giappone, verranno eseguiti i brani tratti da Unicorn Overlord, videogioco targato Vanillaware/Atlus uscito da poco e già in testa alle classifiche di vendita in molti Paesi, per il quale Sakimoto ha firmato la produzione della colonna sonora. In sala sarà inoltre presente Gabri Richter, co-autore della colonna sonora di Unicorn Overlord, e altri membri di Basiscape, l'azienda leader nel settore della musica per videogiochi fondata da Sakimoto che salirà sul palco per un breve intervento e un saluto al pubblico italiano.

Sempre venerdì 26 aprile, questa volta alle 19.30, ci sarà spazio per la registrazione dei un episodio di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, che avrà come ospite Dario Moccia. Per accedere all'evento bisognerà acquistare un biglietto aggiuntivo su Ticket.comicon.it. Chi ha già acquistato l'accesso per la giornata riceverà un codice sconto per comprare il biglietto di Tintoria Live a un prezzo ridotto.

Gli appuntamenti per gli appassionati di cinema

Venerdì 26 aprile i fan potranno assistere ai primi 16 minuti del film The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, progetto prodotto dallo studio CLAP e diretto da Tomohisa Taguchi che ha conquistato il premio all'Annecy International Animation Film Festival.

The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes porta sullo schermo il romanzo bestseller di Mei Hachimoku, poi divenuto manga di successo. Una toccante storia d'amore che unisce il meglio dell'animazione giapponese fra salti nel tempo ed emozionanti ritratti di adolescenti, rievocando nel cuore dei fan italiani i titoli più amati del genere. Arriverà al cinema solo il 10, 11 e 12 giugno con Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures.

La mostra curata da Igort

Igort, al COMICON 2024, presenterà le opere di cinque autori di fumetti che ha selezionato e che sembrano in grado di tracciare le mappe di possibili narrazioni fuori dalle regole convenzionali.

La mostra Igort presenta: 5 rotte possibili vedrà così protagonisti il cinese Woshibai, il britannico James Harvey, la francese Elene Usdin, e gli italiani Cammamoro e Wamu.

La presentazione del film di John Krasinski

Sabato 27 aprile alle 14, sempre negli spazi dell'Auditorium del Teatro Mediterraneo, si svolgerà poi l'evento dedicato a IF - Gli amici immaginari, film con star Ryan Reynolds che è stato scritto e diretto da John Krasinksi. Ciro Priello è uno dei doppiatori della versione italiana del lungometraggio, in arrivo il 16 maggio grazie a Eagle Pictures, e presenterà dei contenuti in anteprima in compagnia di Blue, il suo personaggio.

IF - Gli Amici Immaginari racconta l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.