Fade Out: il trailer del cortometraggio che apre la maratona IT all'Uci Cinema!

In occasione della maratona dedicata a It sarà proiettato in tutta Italia il cortometraggio Fade Out, l'inquietante opera di Lucio Laugelli.

Fade out è un cortometraggio di genere noir che cerca di calare lo spettatore in una situazione angosciosa e claustrofobica. La protagonista è una ragazza di 30 anni, Marta: il suo rientro a casa, una sera come molte altre, è turbato da qualcosa che si cela dietro la porta del suo appartamento. O forse no. Forse Marta è solo entrata in un salone degli specchi e non riesce più a trovarne l'uscita.

Ecco il teaser trailer di Fade Out:

Le sale grandi in cui Fade Out sarà proiettato sono Alessandria, Ancona, Arezzo, Bicocca, Bologna Meridiana, Bolzano, Cagliari, Casoria, Catania, Certosa, Cinepolis Marcianise, Como, Curno, Ferrara, Firenze, Fiume Veneto, Genova Fiumara, Gualtieri, Lissone, LUXE Campi Bisenzio, LUXE Marcon, Matera, Messina, Mestre, Milanofiori, Molfetta, Moncalieri, Orio, Palariviera, Palermo, Parco Leonardo, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pioltello, Porta di Roma, Porto Sant'Elpidio, Reggio Emilia, Roma Est, Romagna, Seven Gioia del Colle, Showville Bari, Sinalunga, Torino Lingotto, Verona e Villesse.

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre: in questo secondo capitolo della storia si vedranno i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.