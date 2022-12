Fabrique du Cinéma Awards 2022: The Pool of Nobodies è il Miglior Film Internazionale, ecco tutti i vincitori

Sono stati consegnati i Fabrique du Cinéma Awards 2022 e il Miglior Film Internazionale è The Pool of Nobodies, ecco la lista di tutti i vincitori.

I Fabrique du Cinéma Awards 2022, arrivati all'ottava edizione, sono stati assegnati premiando opere come The Pool of Nobodies, eletto Miglior Film Internazionale. I riconoscimenti portano avanti l'obiettivo, che condivide con la rivista, di valorizzare la creatività, l'esplorazione di nuovi contenuti e di linguaggi dei filmmaker di tutto il mondo, con particolare attenzione alle opere prime e ai giovani autori.

La giuria di questa edizione è stata presieduta dal regista americano Michael Hoffman, ed era composta da Stefano Sardo, Valerio Mieli, Giovanni Minoli, Carlotta Natoli, Remo Girone, Franco Bixio, Beatrice Kruger.

Yra i premiati delle passate edizioni dei Fabrique du Cinéma Awards che hanno intrapreso una carriera di grande successo ricordiamo: Alessandro Borghi, i fratelli D'Innocenzo, Zerocalcare, Giancarlo Commare, Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Miriam Leone e tanti altri.

Durante la serata degli Awards, che ha avuto come accompagnamento le musiche dal vivo di Franco Micalizzi, compositore di colonne sonore entrate nella storia del cinema italiano, la giovane e poliedrica attrice Beatrice Grannò si è esibita nelle vesti di cantante pop/rock. La premiazione è stata invece condotta dall'attore Massimiliano Varrese. L'evento è stato introdotto dalla Mostra d'arte curata da Giorgia Grassi. Insieme a lei hanno esposto le loro opere Giovanno Lo Castro, Francesco Misiti, Marcello Del Prato, Pierre Peroncini, Issachar, Eco Andriolo, Marta Forcellati.

L'iniziativa è stata realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura. Media Partner di questa importante edizione è stata Rai Movie. Partner dell'evento l'associazione Donnexstrada che offre un aiuto concreto alle vittime di violenza di genere, rivendicando il diritto fondamentale di tornare in casa in sicurezza, costruendo una rete attiva sui social e sul territorio e supportando psicologicamente chiunque subisca delle discriminazioni.

Ecco tutti i vincitori:

Miglior Film Internazionale

The Pool of the Nobodies, José Luis Solís Olivares (Messico)

Miglior Cortometraggio italiano

Scratch, Ginevra Migliarini

Miglior Cortometraggio Internazionale

Maundy, Adriana Marchand (Canada)

Miglior Documentario Internazionale

+ John-The Last Cowboy, Frode Fimland (Norvegia)

Miglior Sceneggiatura di cortometraggio

Let the Worms Eat Our Bodies, Dirk Hoyer (Estonia)

Miglior Concept di serie tv

Kill Garibaldi, Gianmarco Santoro e Eduardo De Mennato

Miglior Opera prima Italiana

Margini, Niccolò Falsetti

Amanda, Carolina Cavalli

Miglior Opera Innovativa Italiana

Princess, Roberto De Paolis

Miglior Serie Tv Italiana

Bang Bang Baby, Amazon Prime Video

Miglior Attore

Francesco Gheghi (Il filo invisibile)

Miglior Attrice

Carolina Sala (Vetro)

Miglior Colonna sonora italiana