Fabio Testi è un James Bond attempato in un omaggio allo spy presentato a Berlino

All'età di 83 anni, Fabio Testi è protagonista alla Berlinale con uno spy movie omaggio al cinema degli anni '60 e agli spaghetti western, dal titolo Reflection in a Dead Diamond.

Si tratta della prima volta al Festival di Berlino per Fabio Testi, veterano del grande e del piccolo schermo, che si ritrova sul red carpet di uno dei più prestigiosi festival europei grazie ai registi Hélène Cattet e Bruno Forzani.

La prima volta a Berlino di Fabio Testi

"Per quanto riguarda il mio passato è davvero meraviglioso per me essere qui a Berlino" ha confessato l'attore "perché quando ho iniziato a fare film a 14/15 anni vivevo sul Lago di Garda e facevo lavori saltuari d'estate. Mi sono ritrovato, insieme ad amici, a fare solo comparse in film di pirati".

Primo piano di Fabio Testi

Berlino è il festival che mancava a Fabio Testi:"Allora non mi è mai venuto in mente né avrei mai sognato che un giorno sarei stato, alla mia età, qui al Festival del Cinema di Berlino. Ho fatto più di cento film e sono stato in tutti i tipi di festival come Venezia, poi in concorso a Cannes ma non ero mai stato a Berlino prima".

La trama di Reflection in a Dead Diamond con Fabio Testi

La trama del film segue le vicende di un'ex spia settantenne che vive in Costa Azzurra (Testi). Quando scopre che la misteriosa donna della stanza accanto è scomparsa, il protagonista dovrà affrontare gli incubi del suo passato, tra cinema, fumetto, spionaggio e splatter.

Fabio Testi ha elogiato i due registi:"Non avevo mai lavorato con registi che fossero così preparati e meticolosamente dettagliati". Testi si è recato anche a Bruxelles per lavorare al doppiaggio del film.

Fabio Testi e Serena Grandi in una scena di Delitto passionale

Nel cast del film anche la star di Pulp Fiction Maria de Medeiros.