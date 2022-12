Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ospiti da Fabio Fazio per presentare Tre di troppo

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono stati ospiti della puntata di Che Tempo che fa dell'11 dicembre. I due attori hanno presentato nel programma condotto da Fabio Fazio la pellicola Tre di troppo. Il film arriverà nelle sale il primo gennaio del 2023

L'ultima puntata di Che Tempo che fa, in onda come sempre in prima serata su Rai3, ha visto al tavolo del conduttore numerosi ospiti, oltre a Massimiliano Pane, che ha raccontato dell'autografo ricevuto dalla madre da parte di Paul McCartney, ad animare la serata ci hanno pensato due attori comici del calibro di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

Fabio Fazio ne ha approfittato per mettere simpaticamente in difficoltà Fabio De Luigi, ricordando un episodio legato alla sua infanzia. L'attore, da piccolo, per vendicarsi dei suoi genitori che si erano dimenticati di un suo compleanno, finse di essere annegato nella vasca. Fabio, che per avere l'idea di stare a mare, si faceva il bagno con la maschera, si mise ha pancia sotto, fingendosi morto, facendo prendere un bello spavento ai genitori. La puntata è stata caricata sul sito di RaiPlay.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, hanno partecipato alla trasmissione anche per promuovere il loro film Tre di troppo. La sinossi del film: Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino "crudele" quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!