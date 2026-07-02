Exit 8, L'ultimo salto di Umberto Carteni e non solo: i film Adler per il 2026 e 2027

Grandi cult che tornano in sala, e poi il cinema asiatico e quello italiano: i titoli di Adler che vedremo sul grande schermo.

In occasione delle Giornate di Cinema Ciné di Riccione, Adler Entertainment ha svelato il suo listino per la chiusura del 2026 e l'inizio del 2027, presentando una proposta variegata: cinema d'autore, grandi talenti italiani e il ritorno di titoli cult.

Adler: cinema italiano e

Adler porta in italia A New Dawn di Shinomiya, affiancato dall'orrore di Exit 8 di Genki Kawamura, mentre non manca il genere documentaristico con la storia dell'iconica Ferrari 250 GTO firmata da Steve Hoover. Non mancherà il brivido con Ferine di Andrea Corsini, pronto a esplorare atmosfere inquietanti.

A New Dawn

Il cinema italiano è presente con due titoli: la commedia Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti, interpretata da un cast composto da Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi, e L'ultimo salto di Umberto Carteni, che vedrà recitare insieme Marco Giallini, Max Tortora e Francesco Russo.

La strategia di Adler guarda anche al passato e al futuro del grande schermo: da una parte, l'operazione nostalgia con Trainspotting e La storia infinita; dall'altra, lo sguardo già proiettato al 2027 con il fantasy Nightborn di Hanna Bergholm, che vede nel cast Rupert Grint, e A Visit to Grandpa's, progetto che riporterà insieme Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones dopo La maschera di Zorro e Red 2.

I film del listino Alder

Ecco l'elenco dei titoli presentati da Adler Entertainment: