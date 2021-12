Ex on the Beach Italia 3: l'ultima puntata stasera su MTV

Stasera su MTV alle 22:00 appuntamento con l'ultima puntata di Ex on the Beach Italia 3, il dating show più piccante della TV.

Tutti sintonizzati stasera su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) alle 22.00 per non perdere l'ultima puntata di Ex on the Beach Italia 3, terza stagione del dating show più piccante della tv.

All'interno della villa extra lusso ad Isla Barù, in Colombia, tra il gruppo di attraenti single è successo davvero di tutto: litigi, due di picche, passione travolgente e sorprese inaspettate. E l'ultima puntata promette di non essere da meno: a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il compito di commentare i momenti più divertenti e sopra le righe dello show.

Ma i fan possono stare tranquilli, perché MTV ha ancora in serbo una serie di appuntamenti imperdibili. Infatti, mercoledì 22 e 29 dicembre, sempre alle 22:00, andranno in onda due "Best Of" per ripercorrere i momenti più hot della terza stagione. Mentre mercoledì 5, 12 e 19 gennaio 2022 si continua con "Best Moments", tre speciali inediti per conoscere ancora meglio i protagonisti di questa stagione che, abbandonando ogni tipo di inibizione, si sono mostrati così come sono tra gelosie, battibecchi e passioni incontrollate.

Autore della colonna sonora della terza stagione di Ex On The Beach Italia è Il Pagante che torna a collaborare con MTV firmando le musiche dello show. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono, inoltre, i protagonisti anche di Merry "EXmas", la campagna natalizia dedicata a "Ex on the Beach Italia".