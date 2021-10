Ex On The Beach Italia 3: la nuova stagione da stasera su MTV

Ex On The Beach Italia 3, nuova stagione del dating show, prende il via stasera su MTV alle 22:00, e vede ancora una volta come conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Da stasera su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) alle 22:00 va in onda Ex On The Beach Italia 3, nuova stagione del dating show più piccante della tv. E, a commentare un colpo di scena dietro l'altro, sono sempre loro, una delle coppie più innamorate e coinvolgenti dello showbiz: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il gruppo di intriganti single è pronto ad invadere la villa extra lusso ad Isla Barù in Colombia per trascorrere una vacanza da sogno. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo: a chi toccherà fare i conti con il rispettivo ex?

Ecco chi sono i single della terza stagione:

Cecilia: scrive e arrangia con la chitarra canzoni per sfottere i suoi ex, rei di non averla compresa o soddisfatta a letto

Donato: bello, scafato, corteggiatore seriale, ha vissuto quattro anni in Canada

Federico: è un ragazzo che si piace ed è molto sicuro di sé. Di recente ha scoperto il mondo di tik tok che gli ha dato un piccolo seguito sul social

Giampaolo: influencer, trainer e atleta e da anni si cimenta nel diffondere la passione per lo sport e lo fa tramite i social

Khady: lavorando come ragazza immagine nei locali è abituata a ricevere moltissime attenzioni, ma non è certo facile conquistarla

Luana: soprannominata "la micia", si fa chiamare così perché è una grande amante dei gatti e sente di possedere lei stessa un'indole un po' felina

Manuel: giovane ballerino e spogliarellista che ama il suo lavoro e lo racconta senza prendersi troppo sul serio

Syria: sa di essere bella e ambiziosa e non si accontenta di chiunque

"Per noi è stata una soddisfazione essere riconfermati come volti anche della terza stagione di Ex On The Beach Italia" - affermano i conduttori Cecilia e Ignazio - "l'anno scorso ci siamo messi alla prova per la prima volta in questo ruolo e ci siamo divertiti molto. Speriamo che sia solo l'inizio di una lunga collaborazione con MTV, un brand iconico che ci rispecchia molto". Proprio con MTV hanno fatto il loro debutto per la prima volta alla conduzione della passata stagione dello show, prendendo il testimone da un'altra forza della natura, Elettra Lamborghini. Ad Ignazio e Cecilia il compito di condurre uno show che scotta davvero, commentando tutti i momenti più intriganti e sopra le righe del programma.

Ex On The Beach Italia sarà protagonista anche sulle piattaforme social e digital di MTV Italia con tanti contenuti extra che coinvolgeranno sia i conduttori che alcuni protagonisti delle scorse edizioni capitanati da Matteo Diamante. Cecilia e Ignazio con la Posta del Cuore risponderanno ai dilemmi d'amore e ai quesiti di coppia, mentre con Domande a Raffica si metteranno alla prova su gossip e dintorni. E ancora, non mancheranno momenti e contenuti extra per conoscere più da vicino i single della terza stagione dello show. Infine, non mancherà anche un'incursione dei protagonisti delle passate stagioni che, oltre a commentare i provini degli aspiranti nuovi concorrenti, diranno la loro sui look più bizzarri e imprevedibili visti nelle puntate.