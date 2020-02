Ex on the Beach Italia 2: la quarta puntata stasera su Mtv

Stasera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano col nuovo episodio della seconda stagione di Ex On The Beach: appuntamento alle 22:50 su Mtv!

Imperdibile quarta puntata per Ex on the beach Italia 2: alle 22.50 stasera su Mtv (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) - il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia - va in onda il dating show più piccante della tv condotto dalla coppia più chiacchierata d'Italia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

È mattina e il tablet annuncia la prima eliminazione di questa edizione. A rischio ci sono Alessio, Simone e Denise. Chi dovrà abbandonare definitivamente la villa? Intanto è tutto pronto per un nuovo ingresso. Chi dovrà fare i conti con il proprio passato tra Denise, Fabiana e Lucrezia? Arriva l'ora di cena ed è il tablet la scintilla che fa esplodere la serata: una gara di body painting permetterà a due dei ragazzi di passare la notte nella suite aperta appositamente la sera stessa... Chi sarà la coppia fortunata?

È una puntata ad alto tasso di suspense quella che ti aspetta a #MTVEX, tra eliminazioni e nuovi arrivi 😏 https://t.co/DvxjaagD1F — MTV Italia (@mtvitalia) February 11, 2020

In ogni puntata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe che gli attraenti single vivranno all'interno del programma che, nella passata edizione, ha aveva avuto un enorme successo sul web e sui social e un boom di click e view anche su MTV.IT e sulla pagina Facebook ufficiale di MTV Italia. Le 10 puntate di EX ON THE BEACH ITALIA - condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - vanno in onda ogni mercoledì su MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV. Nove sono puntate originali, la decima e ultima sarà un Best of di questa seconda edizione del programma.