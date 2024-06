Isola dei famosi: l'ex naufrago Edoardo Stoppa svela a quale reality non parteciperà di sicuro

Edoardo Stoppa ha già in mente qualcosa per il suo futuro all'interno dei reality show, che questo ci dia possibilità di rivederlo ancora dopo la fine dell'Isola dei famosi?

L'esperienza di Edoardo Stoppa all'Isola dei famosi si è conclusa, ed anche se questo percorso non l'ha portato verso la vittoria, durante una recente intervista da parte di SuperGuidaTv ha confermato quanto ci tenesse a partecipare al programma, visto anche che si è trattato di una scelta ponderata rispetto a quelle che sono le sue passioni.

Nessun rancore verso il vincitore

Oltre a ciò l'ex concorrente si è detto felice per l'amico Aras Senol, che è riuscito a vincere durante la finale dello show, e ha confermato di essere tutt'ora in buoni rapporti con lui: "Sono contento che abbia vinto lui, in questi due mesi siamo diventati ottimi amici e lo stimo davvero tanto". Adesso Stoppa guarda già al suo futuro nei reality ed è certo solo di una cosa: non parteciperà al Grande Fratello, ma probabilmente potremmo vederlo a Pechino Express, anche se non nell'immediato futuro.

Edoardo Stoppa racconta il rientro dall'Isola

Sempre durante la stessa intervista, il finalista ha affermato quanto sia stato felice di tornare a casa, circondato da tutti i suoi affetti. Racconta di come sua moglie Juliana gli ha portato una borsa pieno di dolci, che lui neanche mangia solitamente, ma era talmente affamato - dopo tutte quelle settimane - che non se l'è sentita di rifiutarli.

"Una volta in Italia però il momento più bello è stato quando ho riabbracciato i miei figli", ha commentato l'attore ricordando l'istante in cui li ha visti arrivare all'aeroporto. In attesa di sapere quale sarà il futuro dello show, forse potrebbe interessarvi sapere che Dario Maltese ha minacciato di lasciare l'Isola dei Famosi.