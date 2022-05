L'ex fidanzato di Lady Gaga: "Amber Heard non era innamorata di Elon Musk, era solo un riempitivo"

Christian Carino, l'ex fidanzato di Lady Gaga, avrebbe scritto un sms ad Amber Heard in cui ripeteva le parole dell'attrice che gli aveva confessato di non essere innamorata di Elon Musk.

A quanto pare Amber Heard non è mai stata innamorata di Elon Musk: a dichiararlo è l'ex agente dell'attrice, nonché ex fidanzato di Lady Gaga, chiamato a testimoniare nel processo per diffamazione da ben cinquanta milioni di dollari intentatole dall'ex marito Johnny Depp.

Secondo quanto rivelato da Christian Carino, la Heard avrebbe incominciato ad uscire con Musk, il multimiliardario proprietario di Tesla e Space X, subito dopo la rottura con Depp, "solo per riempire un vuoto". L'ex fidanzato di Lady Gaga ha anche dichiarato che, sebbene stesse già uscendo con Musk, Amber era comunque decisa a tentare di riconciliarsi con Depp, perfino dopo le accuse di violenza che aveva mosso contro di lui.

Durante la testimonianza sono stati letti svariati messaggi che la Heard e Carino si sono scambiati durante i primi mesi del 2017 in cui l'attrice si lamentava e diceva di essere profondamente triste per aver rotto con Musk a distanza di pochi giorni dal loro ultimo incontro.

"Odio quando le cose diventano pubbliche", avrebbe scritto Amber Heard, al che Carino avrebbe cercato di consolarla rispondendo: "Non fare così, non eri innamorata e mi hai detto migliaia di volte che stavi solo riempiendo un vuoto... e poi se non vuoi che le cose diventino pubbliche, beh, devi semplicemente smetterla di uscire con le persone più famose del mondo."