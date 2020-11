Ex concorrente di 4 Ristoranti prova a investire i Carabinieri con una ruspa

Un ex concorrente di 4 Ristoranti, Alessio Madeddu, ha provato a investire con una ruspa una pattuglia di Carabinieri che l'aveva fermato e aveva provato a sequestrargli la patente.

Alessio Madeddu è nato a Cagliari ma risiede a Teulada dove è molto noto come proprietario di un ristorante di pesce molto frequentato dalle persone del posto e dei dintorni. La sua fama è aumentata quando ha partecipato a una puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti, il cooking contest in onda su Sky. L'uomo è stato trovato sul ciglio della strada dai Carabinieri ai quali ha raccontato di aver perso il controllo del suo Ducati finito fuori strada.

Gli uomini dell'Arma, dopo aver studiato la dinamica dell'incidente e visto lo stato del conducente "in completa alterazione psicofisica", gli hanno chiesto di sottoporsi ai test di verifica per accertarsi se Alessio Madeddu avesse assunto alcol o droga, l'uomo è conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti per droga. Madeddu ha rifiutato di sottoporsi alle verifiche e i Carabinieri lo hanno denunciato e gli hanno ritirato la patente.

Alessio Madeddu ha approfittato di un passaggio per tornare a casa mentre i Carabinieri continuavano a fare i rilievi sul luogo dell'incidente. Pochi minuti dopo Alessio è ritornato a bordo di una ruspa con la quale ha travolto le auto di servizio trascinandola per alcuni metri, i due Carabinieri sono riusciti a evitare di essere investiti ed hanno chiamato i rinforzi mentre il Madeddu scappava.

Poco dopo l'investitore è tornato sul posto accompagnato dal padre e si è costituito alle forze dell'ordine che lo hanno arrestato per tentato omicidio, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.