Ewan McGregor torna in scena a Londra dopo 17 anni

Ewan McGregor tornerà presto nel West End londinese per il suo primo spettacolo sul palcoscenico britannico a distanza di diciassette anni dall'ultima volta. La star di Trainspotting sarà protagonista della pièce My Master Builder, un nuovo spettacolo ispirato all'opera del 1892 di Ibsen, Il costruttore Solness.

La produzione sarà anche l'occasione per una reunion tra McGregor e il regista Michael Grandage, con il quale aveva lavorato a Bulli e pupe nel 2005 e Otello nel 2007. In un'intervista a BBC News, McGregor ha raccontato una particolare coincidenza.

Torno in scena

"La cosa divertente è che avevo appena finito di leggere Il costruttore Solness di Ibsen per piacere, una lettura straordinaria. Michael mi ha contattato dal nulla e io ho menzionato quanto avrei voluto tornare sul palco" ha dichiarato McGregor.

Ewan McGregor in una scena di Doctor Sleep

Proprio in quel periodo, Grandage aveva tra le mani una sceneggiatura ispirata a Il costruttore Solness sulla sua scrivania. L'attore gli ha chiesto di inviargliela e il cerchio si è chiuso:"Un momento di totale serendipità" ha concluso.

La trama

Scritto dalla drammaturga Lila Raicek, My Master Builder segue la vita della magnate dell'editoria Elena Solness mentre si prepara ad organizzare una festa negli Hamptons per suo marito architetto, Henry, che verrà interpretato proprio da Ewan McGregor.

Il party è organizzato per celebrare l'ultima opera del marito ma la loro unione viene sconvolta dall'arrivo dell'ex studentessa di Henry, Mathilde. Nonostante mancasse dal West End dal 2008, Ewan McGregor aveva recitato a Broadway nel 2014 con The Real Thing. La produzione inizierà le anteprime al Wyndham's Theatre il 12 aprile e sarà in scena fino al 12 luglio.