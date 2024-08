Eurovision Song Contest 2025, Basilea è la città scelta per ospitare l'evento a maggio

Dopo la vittoria di Nemo, il cantante che rappresentava la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmö, in Svezia, gli svizzeri organizzeranno l'evento e stamattina hanno annunciato che la kermesse europea si terrà nella città di Basilea. Contemporaneamente sono state definite anche le date: la manifestazione si svolgerà martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio 2025.

Verso l'Eurovision 2025

Basilea ha vinto il testa a testa con Ginevra. Lo scorso 19 luglio erano state presentate le candidature delle città che volevano ospitare l'evento. La scelta si era ristretta alle due città finaliste, che nelle ultime settimane hanno presentato delle integrazioni al dossier e hanno ricevuto la visita dei membri dell'Eurovision Song Contest.

In questa seconda fase sono state esaminate le strutture e le infrastrutture delle sedi finite al ballottaggio per ospitare l'evento, le risorse finanziarie e le idee creative. Alla fine, la scelta, come abbiamo detto, è caduta su Basilea. La sede dell'Eurovision Song Contest 2025 sarà l'Arena St. Jakobshalle, che ha una capienza di 12.700 posti.

Angelina Mango all'Eurovision 2024

I co-produttori esecutivi dell'Eurovision Song Contest 2025 annunciando la vittoria di Basilea hanno affermato: "Siamo rimasti impressionati dalla qualità delle candidature delle città! Tutte e quattro le città, e in particolare Basilea e Ginevra nella fase finale, si sono contese il titolo di città ospitante con approcci creativi e costruttivi".

"Un tale impegno non è affatto scontato - hanno aggiunto Reto Peritz e Moritz Stadler - Ci teniamo pertanto a ringraziare tutte le città che si sono candidate. E congratulazioni a Basilea! Non vediamo l'ora di rendere con voi l'Eurovision Song Contest un'esperienza indimenticabile per tutta la popolazione". La Svizzera ospita l'evento per la terza volta.

Come di consueto, l'Italia sarà rappresentata dalla canzone vincitrice di Sanremo 2025, che quest'anno sarà condotto da Carlo Conti, il quale, come i suoi predecessori, coprirà anche il ruolo di direttore artistico del festival. Lo scorso anno, sul palco della Malmö Arena a Malmö, in Svezia, per l'Italia ha cantato Angelina Mango, che con il brano "La Noia" si è classificata al settimo posto.