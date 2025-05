Eurovision 2025, la finale in diretta stasera su Rai 1: la scaletta, i favoriti, a che ora canta Lucio Corsi

Basilea si prepara alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025, in scena stasera alla St. Jakobshalle Arena, trasmessa in tutto il mondo. In Italia, al contrario di quanto accaduto per le due semifinali (trasmesse su Rai 2, tra le più viste di sempre nel nostro Paese), la serata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:35.

BigMama e Gabriele Corsi daranno il benvenuto al pubblico italiano direttamente alla fine del TG1. Nessun appuntamento anche oggi, dunque, con Affari Tuoi, che torna in onda domani, domenica 18 maggio, dopo due giorni di stop (ieri sera è andata in onda la semifinale degli Internazionali di tennis, vinta da Jannik Sinner).

La scaletta finale di Eurovision 2025

Si comincia alle 21:00 sul palco di Basilea, dove, in occasione della finale, al fianco di Hazel Brugger e Sandra Studer, ci sarà anche una terza conduttrice assai nota al pubblico italiano: Michelle Hunziker.

Il primo a esibirsi durante la serata di chiusura dell'evento sarà Nemo, il cantante svizzero che si è aggiudicato la vittoria all'ESC un anno fa, e che si esibirà sulle note di The Code, il brano che l'ha fatto conoscere al mondo.

Si aprirà subito dopo la gara vera e propria che vedrà salire sul palco i 26 contendenti in questo ordine di uscita:

Norvegia | Kyle Alessandro - Lighter

Lussemburgo | Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato

Israele | Yuval Raphael - New Day Will Rise

Lituania | Katarsis - Tavo Akys

Spagna | Melody - ESA DIVA

Ucraina | Ziferblat - Bird of Pray

Regno Unito | Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Austria | JJ - Wasted Love

Islanda | VÆB - RÓA

Lettonia | Tautumeitas - Bur Man Laimi

Paesi Bassi | Claude - C'est La Vie

Finlandia | Erika Vikman - ICH KOMME

Italia | Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Polonia | Justyna Steczkowska - GAJA

Germania | Abor & Tynna - Baller

Grecia | Klavdia - Asteromáta

Armenia | PARG - SURVIVOR

Svizzera | Zoë Më - Voyage

Malta | Miriana Conte - SERVING

Portogallo | NAPA - Deslocado

Danimarca | Sissal - Hallucination

Svezia | KAJ - Bara Bada Bastu

Francia | Louane - maman

San Marino | Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Albania | Shkodra Elektronike - Zjerm

Il nostro Lucio Corsi, che si esibirà insieme a Tommaso Ottomano sulle note di Volevo essere un duro, sarà il 14° artista in gara, questo vuol dire che la sua esibizione, salvo imprevisti, dovrebbe essere prevista intorno alle 22:30.

Il Paese vincitore, invece, verrà decretato poco prima dell'1:00 di notte.

Chi sono i favoriti secondo i bookmakers

Come nella prima semifinale, gli scommettitori puntano tutto sugli svedesi KAJ e la loro Bara Bada Bastu, ma attenzione alla voce dell'austriaco JJ e alla sua Wasted Love, che ha recuperato posizioni dopo la potente esibizione di giovedì 15 maggio.

Medaglia di bronzo tra i favoriti è la Francia con Maman di Louane, tallonata però dalla finlandese Erika Vikman, che ha incassato anche i complimenti di Lucio Corsi, e dal solito Tommy Cash con Espresso Macchiato.

E gli italiani? Lucio Corsi sta recuperando terreno sia in streaming sia nella classifica dei favoriti, dove occupa al momento il 10° posto, mentre non ci sarebbe niente da fare per Gabry Ponte: nonostante abbia fatto ballare tutta l'Arena di Basilea, la sua Tutta l'Italia è solo al 21° posto.

Chi invece potrebbe sorprendere è Israele: al netto delle questioni politiche ed etiche connesse alla partecipazione dello stato mediorientale, Yuval Raphael è al momento settima tra i favoriti.