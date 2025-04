Eurovision 2025: e se Topo Gigio fosse il rappresentante di giuria dell'Italia?

L'Italia potrebbe avere un rappresentante molto particolare a Basilea: per annunciare l'assegnazione dei punti infatti, ci potrebbe essere in collegamento un celebre pupazzo della nostra tv...

E se ad annunciare i punti assegnati dall'Italia all'Eurovision ci fosse Topo Gigio?

È l'ipotesi lanciata da Quotidiano Nazionale, secondo cui è altamente probabile che il celebre pupazzo possa rappresentare il nostro Paese durante le votazioni finali.

Lucio Corsi e Topo Gigio all' Esc 2025

Una foto di Lucio Corsi a Sanremo 2025

Secondo QN, che ha lanciato la notizia, durante la finalissima dell'Eurovision Song Contest del prossimo 17 maggio, il roditore più famoso della tv italiana potrebbe rilevare il ruolo di speaker sostenuto un anno fa da Mario Acampa.

Si creerebbe così di nuovo la coppia formata da Lucio Corsi e Topo Gigio, seppure in modalità diversa rispetto al Festival di Sanremo. L'ipotesi di esibirsi insieme al celebre pupazzo sul palco di Basilea, è stata infatti ritenuta troppo ardita.

Si è pensato perciò ad una soluzione alternativa, portando comunque il personaggio di Topo Gigio all'Esc e affidandogli il momento della votazione, quando la regia si collega con ogni Paese per scoprire a quali Paesi vengono assegnati i propri punti.

Lucio Corsi rappresenterà l'Italia con il brano Volevo essere un duro, con cui si è classificato secondo all'ultimo Festival di Sanremo.

Non dimentichiamo inoltre, che a portare l'Italia sul palco di Basilea ci sarà anche Gabry Ponte con il tormentone Tutta l'Italia, in rappresentanza di San Marino.

Il ruolo delle "big five"

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, Dan Stevens in una scena del film

L'Italia, in quanto una delle big five, parteciperà direttamente alla finalissima del 17 maggio: l'Italia infatti, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, è una delle cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente e tuttora supportano maggiormente l'Unione europea di radiodiffusione. Italia, Francia e Germania inoltre, sono proprio i Paesi fondatori della manifestazione canora internazionale; l'Italia si era ritirata nel 1997 ed è tornata a farne parte nel 2011.

Questi Paesi, in virtù del loro ruolo per l'Esc, hanno diritto a saltare le due semifinali ed esibirsi di diritto durante la serata del sabato sera.

L'anno scorso, ad esibirsi sul palco dell'Esc, c'era Angelina Mango con La Noia.