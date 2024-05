Eurovision 2024, la finale stasera su Rai 1: la scaletta, l'orario di Angelina Mango, gli ospiti

Stasera su Rai 1 dalle 20:35 va in onda la finale dell'Eurovision 2024, che decreterà chi vincerà l'edizione: ecco la scaletta, gli ospiti e l'orario, indicativo, in cui canterà Angelina Mango.

Tutto è pronto alla Malmö Arena per la finale di Eurovision 2024, che verrà trasmessa in diretta stasera su Rai 1. Si comincia alle 20:35 con l'anteprima, la gara entrerà nel vivo con la prima esibizione appena mezz'ora più tardi. Saranno naturalmente Mara Maionchi e Gabriele Corsi a condurre gli spettatori italiani verso la proclamazione, e verso la scoperta di quale sarà il prossimo Paese a ospitare l'evento.

L'Eurovision Song Contest è visibile anche in streaming su RaiPlay.

La scaletta della finale

Ad aprire la gara sarà il Paese ospitante, la Svezia, che partecipa con Marcus & Martinus. Non ci sarà nessun artista in gara per i Paesi Bassi, dopo l'esclusione dalla finale di Joost Klein.

Angelina Mango, che partecipa per l'Italia con il brano "La noia", molto apprezzato durante la prima esibizione di giovedì 9 maggio, sarà la quindicesima artista a salire sul palco, la prima della seconda metà della finale. Non è possibile sapere con certezza quale sarà l'orario della sua esibizione, trattandosi di uno show in diretta, ma si può ipotizzare che la cantante italiana non apparirà prima delle 22:30.

Ecco i cantanti in ordine di uscita:

Svezia - Marcus & Martinus, Unforgettable

Ucraina - Al'ona Al'ona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Germania - Isaak, Always on the Run

Lussemburgo - Tali, Fighter

Israele - Eden Golan, Hurricane

Lituania - Silvester Belt, Luktelk

Spagna - Nebulossa, Zorra

Estonia - 5miinust & Puuluup, (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Irlanda - Bambie Thug, Doomsday Blue

Lettonia - Dons, Hollow

Grecia - Marina Satti, Zari

Regno Unito - Olly Alexander, Dizzy

Norvegia - Gåte, Ulveham

Italia - Angelina Mango, La noia

Serbia - Teya Dora, Ramonda

Finlandia - Windows95man feat. Henri Piispanen, No Rules!

Portogallo - Iolanda, Grito

Armenia - Ladaniva, Jako

Cipro - Silia Kapsis, Liar

Svizzera - Nemo, The Code

Slovenia - Raiven, Veronika

Croazia - Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim

Georgia - Nutsa Buzaladze, Firefighter

Francia - Slimane, Mon amour

Austria - Kaleen, We Will Rave

Ricordiamo che stasera dall'Italia non si potrà votare per Angelina Mango ma solo per gli altri concorrenti, come da regolamento.

Gli ospiti

Nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest 2024 sono previste le esibizioni di alcuni ospiti. A un anno dalla sua vittoria, Loreen tornerà a esibirsi durante l'evento. Il gruppo dance degli Alcazar, che all'inizio dei 2000 ha fatto ballare sulle note di Crying at the Discoteque e Sexual Guarantee, si riunirà sul palco della Malmö Arena. Impossibile non dedicare poi un tributo agli ABBA, soprattutto nel 50ennale dalla vittoria con Waterloo: protagoniste dell'omaggio saranno Charlotte Perrelli, Carola e Conchita Wurst.