Eurovision 2023 non si terrà in Ucraina

L'Ucraina, vincitrice dell'ultima edizione, non potrà organizzare il prossimo Eurovision Song Contest 2023 per motivi di sicurezza.

Ora è ufficiale: l'Ucraina non ospiterà l'Eurovision Song Contest 2023 per ragioni di sicurezza legate al conflitto in essere nel paese. La notizia è stata diffusa da European Broadcasting Union che ha avviato contatti con la BBC per l'organizzazione della prossima kermesse europea.

A Torino, città che ha ospitato l'Eurovison 2022, ha trionfato il gruppo ucraino Kalush Orchestra, premiato dal televoto del pubblico per il brano Stefania. Subito dopo la vittoria si era posto un problema: il paese sarebbe stato in grado di organizzare la manifestazione, persistendo la situazione di guerra dopo l'invasione da parte della Russia?

Ora l'European Broadcasting Union, che organizza il contest, ha ufficializzato che l'Ucraina non potrà ospitare la manifestazione. L'Ente spiega in un comunicato: "Data la guerra in corso, l'EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza". La UA:PBC, la televisione pubblica ucraina, ha già organizzato la manifestazione nel 2005 e nel 2017.

"L'Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano all'evento - continua il comunicato - e 12 mesi di tempo di preparazione sono necessari. A seguito di un'analisi obiettiva, il consiglio di amministrazione dell'ESC ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un'emittente per ospitare, organizzare e produrre l'Eurovision Song Contest secondo le regole dell'ESC non possono essere soddisfatte da UA:PBC".

L'EBU "inizierà ora le discussioni con la BBC, in qualità di seconda classificata di quest'anno, per ospitare eventualmente l'Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito". L'organizzazione europea chiederà al broadcat britannico di "garantire la continuità dell'evento, È nostra forte intenzione che la vittoria dell'Ucraina si rifletta nello show del prossimo anno. Questa sarà una priorità nelle nostre discussioni con gli eventuali host".