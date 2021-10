Eurovision 2022: Torino è la città che ospiterà l’evento

Torino ha vinto la concorrenza delle altre città italiane per Eurovision 2022: sarà il capoluogo piemontese ad ospitare la kermesse internazionale.

Torino ospiterà Eurovision 2022: la RAI ha scelto il capoluogo piemontese per organizzare la kermesse internazionale. Torino ha battuto le altre città rimaste in corsa, ossia Bologna, Milano, Rimini e Pesaro.

Era stata il sindaco Chiara Appendino a presentare la candidatura della città della Mole all'Eurovision Song Contest, ora la gestione cittadina dell'evento spetterà al prossimo sindaco, ovvero a uno tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, i due candidati finiti al ballottaggio nel primo turno delle amministrative 2021.

Torino era considerata da sempre una delle favorite ad ospitare l'Eurovision Song Contest grazie anche, come aveva ricordato l'ex sindaco "agli spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili" e "un'offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l'evento saprà attrarre". Torino, aveva ricordato Chiara Appendino "è un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali - sottolineando che - la città è diventata di recente hub Ryanair garantendo ancora più collegamenti aerei con il resto del mondo".

L'Italia ospita l'Eurovision Song Contest grazie alla vittoria dei Maneskin durante l'ultima kermesse organizzata dall'Olanda. È la terza volta che una città italiana è la sede dell'evento, la prima volta è stata Napoli nel 1965, dopo la vittoria di Gigliola Cinquetti con il brano Non ho l'età (per amarti). Nel 1991 fu Roma ad organizzare L'Eurovision, grazie alla vittoria di Toto Cutugno con Insieme: 1992.

La RAI ora dovrà decidere a chi affidare la conduzione di Eurovision 2022, nei giorni scorsi Gabriele Corsi aveva rivelato che la scelta era ricaduta su Mika, ma poi ha smentito, dicendo che si trattava di uno scherzo. II favorito sembra essere Alessandro Cattelan ma anche Amadeus e Milly Carlucci hanno avanzato le proprie candidature.

Per vedere l'Eurovision Song Contest dovremo aspettare la prossima primavera, l'evento inizierà il 10 maggio con la prima semifinale, la seconda semifinale sarà trasmessa due giorni dopo, il 12 maggio. Infine, sabato 14 maggio 2022, andrà in onda la finale in cui l'Italia sarà rappresentata dal vincitore o vincitrice del prossimo Sanremo.