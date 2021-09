Eurovision 2022, il post con la pizza scatena ironie e polemiche sui social

L'account twitter dell'Eurovision 2022 è finito al centro delle polemiche per via di un post con la pizza. Il breve teaser dovrebbe idealmente comunicare che a breve verrà annunciata la città italiana teatro della prossima kermesse, ma non tutti hanno apprezzato la scelta dell'immagine.

Il motivo? L'aver fatto ricorso a uno dei classici stereotipi a cui è associato il nostro Paese. Italia è ancora sinonimo di pizza, mandolino e mafia? A quanto pare sì per il resto del mondo. Una prova l'ha data oggi l'account ufficiale dell'Eurovision Song Contest, che, per dare un indizio sulla prossima città che ospiterà la kermesse canora, ha pubblicato la gif di una pizza, una classica marinara.

Sono stati molti gli utenti su Twitter che hanno risposto, a volte con ironia a volte con tono decisamente più polemico, al post, lamentando la poca originalità e discutendo su quanto quell'immagine possa essere davvero rappresentativa (dell'Italia in primis ma anche di una pizza di buona qualità!).

Il tweet ha creato un bel po' di confusione anche tra chi ha provato effettivamente a usare l'immagine come indizio: quale sarà la città designata per l'Eurovision 2022? Sono rimaste in lizza Milano, Bologna, Torino, Rimini e Pesaro ma la pizza notoriamente è associata alla città di Napoli, che non ha presentato la sua candidatura.

Gli utenti più fantasiosi, considerando il tipo di pizza - marinara - come una traccia, hanno pensato addirittura che la città scelta possa essere una tra Pesaro e Rimini.

Non resta che aspettare il prossimo post, sperando che sia più chiaro e, soprattutto, più originale.