Eurovision 2022, Alina Pash dell’Ucraina annuncia il ritiro “Sono un'artista e non una politica”

L'Ucraina perde la sua rappresentante all'Eurovision Song Contest 2022: la cantante Alina Pash ha annunciato il suo ritiro su Instagram. L'artista è stata accusata di aver violato una legge nazionale partecipando a dei concerti in Crimea ed in Russia.

La crisi tra Russia e Ucraina è arrivata anche all' Eurovision Song Contest 2022, la manifestazione quest'anno sarà ospitata dall'Italia a Torino, da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio. Il nostro paese sarà rappresentato da Mahmood & Blanco, vincitori di Sanremo 2022.

Mentre Mahmood ha deciso di spostare le date del suo tour dopo la kermesse europea, l'Ucraina si ritrova improvvisamente senza rappresentante, Alina Pash ha deciso di ritirarsi. Per capire cosa è successo a Kiev dobbiamo fare un passo indietro: nel 2014 la Russia, attraverso un'azione militare, si è annessa la Crimea, penisola contesa dai due paesi.

La tensione crescente tra i due stati, ha fatto nascere in Ucraina una legge che impedisce agli artisti di esibirsi in Crimea, anche il nostro Pupo è entrato nella black list dei cantanti che hanno violato questa legge. Alina Pash è finita sotto accusa per aver partecipato ad alcuni concerti nella penisola nel 2015. La vincitrice di Vidbir 2022 - lo show che stabilisce chi partecipa all'Eurovision - con la canzone 'Tini Zabutykh Predkiv', ha dovuto ritirarsi dalla kermesse europea, come ha annunciato su Instagram.

Nel post Alina Pash scrive "sono una cittadina ucraina, seguo le leggi dell'Ucraina, cerco di portare le tradizioni e i valori dell'Ucraina nel mondo. Ciò che questa storia si è rivelata non è quello che ho inserito nella mia canzone. Sono un artista, non un politico. Non ho un esercito di PR, manager, avvocati per resistere a tutti questi attacchi e e queste pressioni, all'irruzione sui miei social network, alle minacce. Non voglio questa guerra virtuale e odio. La guerra principale ora è una guerra esterna, che è arrivata nel mio paese nel 2014".

La cantante poi annuncia il suo ritiro "non voglio più essere parte di questa sporca storia. Con il cuore gonfio ritiro la mia candidatura come rappresentante dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest. Purtroppo. Sono davvero dispiaciuta. Voglio ringraziare tutti coloro che mi supportano e mi aiutano, che ascoltano la mia canzone e il mio messaggio importante, non i pettegolezzi su di me. Grazie!".

Nelle prossime ore l'Ucraina comunicherà agli organizzatori chi prenderà il posto di Alina Pash.