Eurovision 2022, le 17 città italiane candidate per ospitare la prossima edizione

La RAI ha comunicato quali sono le 17 città italiana che si sono candidate per ospitare l'Eurovision 2022: c'è anche Sanremo.

Sono 17 le città italiane che si sono candidate per ospitare l'Eurovision 2022: la RAI ha reso noto l'elenco dei comuni italiani che vorrebbero organizzare la kermesse europea.

Nel 2022 L'Eurovision Song Contest torna in Italia per la terza volta grazie al trionfo dei Måneskin in Olanda, nei giorni scorsi la RAI ha pubblicato il bando con i requisiti richiesti alle città che vogliono ospitare la kermesse canora. Ecco quali sono i 17 comuni italiani che hanno manifestato il loro interesse ad organizzare l'evento:

Acireale (CT)

Alessandria

Bertinoro di Romagna (FC)

Bologna

Genova

Firenze

Jesolo (VE)

Matera

Milano

Palazzolo Acreide (SR)

Pesaro

Rimini

Roma

Sanremo (IM)

Torino

Trieste

Viterbo

La RAI tra qualche giorno manderà alle 17 città "un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all'Eurovision 2022 e la scelta sarà fatta dalla Rai - in coordinamento con European Broadcasting Union - entro la fine di agosto".

Ricordiamo che i requisiti richiesti nel bando prevedono: un aeroporto internazionale a non più di un'ora e mezza dalla città ospitante; un'offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree contigue all'evento e un'infrastruttura in grado di poter ospitare da 8.000 a 10.000 persone nella sala principale durante l'evento, ovvero il 70% della capienza massima per concerti, considerando le esigenze di produzione e palco.

La prima volta che l'Eurovision ha fatto tappa in Italia era il 1965, dopo la vittoria di Gigliola Cinquetti, con la canzone Non ho l'età. La città prescelta fu Napoli che lo organizzò negli studi RAI di Fuorigrotta. La vittoria di Toto Cotugno portò la kermesse canora nel nostro paese nel 1991, fu Roma ad organizzarlo nello Studio 15 di Cinecittà.