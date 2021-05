Eurovision 2021 in TV stasera su Rai4: la scaletta della seconda semifinale

L'Eurovision 2021 torna stasera in TV su Rai4, a partire dalle 20:45, con la seconda semifinale in esclusiva. Giunto alla 65ª edizione, il popolarissimo concorso canoro internazionale, promosso dall'Unione Europea di Radiodiffusione, si svolge quest'anno alla Ahoy Arena di Rotterdam.

Saranno ancora Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare, dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi, la puntata odierna dell'Eurovision Song Contest 2021, in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai, che vedrà sfidarsi 17 tra cantanti e gruppi, in rappresentanza di altrettante nazioni. Come lo scorso 18 maggio, però, saranno solo 10 i qualificati per la finale, che si andranno ad aggiungere ai vincitori della prima semifinale e alle nazioni finaliste "di diritto", ovvero i Paesi Bassi, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l'Italia..

Ecco la scaletta della seconda semifinale:

San Marino - Senhit con "Adrenalina"

Estonia - Uku Suviste con "The Lucky One"

Repubblica Ceca - Benny Cristo con "Omaga"

Grecia - Stefania con "Last Dance"

Austria - Vincent Bueno con "Amen"

Polonia - Rafal con "The Ride"

Moldova - Natalia Gordenko con "Sugar"

Islanda - Daði Freyr con "10 anni"

Serbia - Hurricane con "Loco Loco"

Georgia - Tornike Kipiani con "You"

Albania - Anxhela Peristeri con "Karma"

Portogallo - The Black Mamba con "Love Is on My Side"

Bulgaria - Victoria con "Growing Up Is Getting Old"

Finlandia - Blind Channel con "Dark Side"

Lettonia - Samantha Tina con "The Moon Is Rising"

Svizzera - Gjon's Tears - "All The Universe"

Danimarca - Fyr & Flamme con "Øve os på hinanden"

Novità di quest'anno sarà l'Eurovision Italian Party, un'iniziativa online di Rai4 e RaiPlay. Una serie di clip di presentazione per conoscere i partecipanti di questa edizione dell'Eurovision Song Contest. Ema Stokholma e Saverio Raimondo ci presenteranno i cantanti in gara che si raccontano e ci parlano del loro legame con l'Italia attraverso un ricordo. Molti di loro interpretano una canzone della tradizione italiana. Si possono ascoltare, tra le altre, "Parole parole parole" interpretata dalla francese Barbara Pravi, "Azzurro" in una speciale versione acustica dell'azera Efendi e "Non ho l'età" dall'Israeliana Eden Alene.