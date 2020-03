L'Eurovision 2020 cancellato per l'emergenza Coronavirus

L'Eurovision 2020 è stato cancellato per l'emergenza Coronavirus: il messaggio ufficiale della European Broadcasting Union è arrivato via social e ha confermato quello che ormai a tutti sembrava inevitabile.

Si sarebbe svolto a Rotterdam dal 12 al 16 maggio e avrebbe visto l'Italia partecipare con Diodato e la sua "Fai rumore" ma evidentemente non sarà più così. Nel comunicato ufficiale si legge: "Con grande dispiacere dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Nelle ultime settimane abbiamo esplorato molte alternative per permettere alla manifestazione di svolgersi. Purtroppo, il clima di incertezza creato dalla diffusione in Europa del Covid-19, oltre alle restrizioni messe in atto dai vari governi, compreso quello dei Paesi Bassi, hanno fatto sì che la European Broadcasting Union prendesse questa grave decisione: al momento non si può procedere con eventi live".

Tuttavia, si legge più avanti:"EBU, NPO, NOS, AVROTROS e la città di Rotterdam stanno discutendo della possibilità di ospitare comunque l'Eurovision Song Contest 2021". Al momento non è chiaro se nel 2021 i cantanti in gara saranno gli stessi che avrebbero dovuto gareggiare in questo disgraziato 2020, ma la European Broadcasting Union ha promesso ragguagli nei prossimi giorni.