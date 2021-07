Europei 2021: Valerio Lundini ospite dei The Jackal, stasera su RaiPlay, per Italia-Spagna

I The Jackal tornano stasera su RaiPlay alle 20:40 per commentare Italia-Spagna e con loro ci saranno tanti ospiti, tra cui Valerio Lundini.

I The Jackal sono pronti a tornare, stasera su RaiPlay dalle 20:40, per la prima semifinale degli Europei 2021, Italia-Spagna. E insieme a loro ci sarà anche Valerio Lundini.

I The Jackal vedranno, come di consueto, nel loro salotto, Italia-Spagna circondati da ospiti che si alterneranno nel commento del match, tra presenze e collegamenti. Tra questi Carolina Morace e Maccio Capatonda, ai quali si aggiungerà l'amichevole partecipazione di Valerio Lundini.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti di una sfida calcistica, che vale la finale di Londra.

E sulla scia dei risultati degli Azzurri danno molta soddisfazione anche per i numeri del consumo on demand su RaiPlay. Da Turchia-Italia a Belgio-Italia, le visualizzazioni complessive superano il milione di "legitimate strams" con oltre 115 mila ore di visione (molto apprezzati gli highlights delle puntate), ed hanno coinvolto una platea - composta per il 50% da under 45 - di 650 mila spettatori, con una crescita, rispetto ai volumi registrati dopo la partita con l'Austria, superiore al 30%.