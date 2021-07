Europei 2021, Sergio Mattarella assisterà alla finale Italia-Inghilterra

Domenica 11 luglio Sergio Mattarella volerà a Londra per assistere a Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021: è la terza volta che un rappresentante della massima carica dello Stato è presente ad una finale di una competizione calcistica.

Ieri sera gli inglesi, con un rigore dubbio contro la Danimarca, hanno affiancato l'Italia che aveva conquistato la finale martedì sconfiggendo la Spagna ai rigori. Sarà quindi Italia-Inghilterra la finale degli Europei 2021 che si giocherà domenica 11 al Wembley Stadium di Londra.

Nella partita contro gli iberici erano 10mila gli italiani residenti in Inghilterra che avevano comprato il biglietto per sostenere la nostra nazionale. Non sappiamo quanti ce ne saranno domenica, ma oggi è stata confermata la presenza sugli spalti di Sergio Mattarella, come hanno rivelato alcune fonti del Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha preso la sua decisione in mattinata, dopo che il suo staff ha analizzato la questione sanitaria in Inghilterra e i problemi legati alla variante delta.

Non è la prima volta che un Capo di Stato decide di presenziare alla finale della nostra nazionale di calcio durante una competizione europea e mondiale. Nel 1982 Sandro Pertini era sugli spalti per sostenere gli azzurri durante la finale dei mondiali Italia-Germania Ovest in Spagna, indimenticabili le immagini di esultanza del Presidente al terzo goal della nostra nazionale e il suo "non ci prendono più" urlato per 2 volte ai tifosi.

Giorgio Napolitano nel 2006 accompagnò l'Italia a Berlino nella vittoria contro la Francia che ci regalò il quarto titolo mondiale. Meno fortunato è stato Carlo Azeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica il 2 luglio del 2000 presenziò alla sconfitta della nostra nazionale nella finale degli Europei giocata a Rotterdam contro la Francia.