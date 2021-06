Europei 2021, le partite del 21 giugno 2021: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, lunedì 21 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede quattro partite, con la giornata di oggi si concludono gli incontri del gruppo B e del gruppo C: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 21 giugno quattro partite: oggi sapremo le due squadre del Gruppo B e del Gruppo C che accederanno agli ottavi di finale e conosceremo il prossimo avversario dell'Italia.

A che ora e dove vederle in TV

Macedonia del Nord-Olanda si gioca oggi alle 18:00 alla Cruijff Arena di Amsterdam, in Olanda. La squadra di casa è già matematicamente qualificata al promo posto del suo girone. La squadra di Goran Pandev invece è già fuori dal torneo. Macedonia del Nord-Olanda non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport HD (canale 253 del satellite).

Ucraina-Austra si gioca oggi alle 18:00 all'Arena Nazionale di Bucarest, in Romania. Le due nazionali, allenate rispettivamente dall'ex milanista Andrij Shevchenko e Franco Foda, si giocano il passaggio agli ottavi avendo lo stesso punteggio in classifica. Agli Ucraini potrebbe bastare un pareggio avendo segnato un maggior numero di goal. L'Italia giocherà contro la seconda classificata di questo raggruppamento. Ucraina-Austra non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Russia-Danimarca si gioca stasera alle 21:00 al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. La squadra allenata da Stanislav Cherchesov ha 3 punti in classifica mentre i loro avversari sono ancora al palo con nessun punto in classifica. Russia-Danimarca non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport HD (canale 253 del satellite).

Finlandia-Belgio si gioca stasera alle 21:00 allo stadio di San Pietroburgo, in Russia. La squadra di Romelu Lukaku è una delle candidate alla vittoria del torneo è finora ha vinto tutte le partite e ha 6 punti in classifica. Il team allenato da Markku Kanerva ha 3 punti in classifica grazie alla vittoria nella gara di esordio contro la Danimarca. Finlandia-Belgio è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca è di Giacomo Capuano, il commento tecnico di Bruno Giordano.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport HD (canale 253 del satellite). I telecronisti della Tv satellitare saranno Federico Zancan e Nando Orsi per il commento tecnico.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.