Europei 2021: dall’Inghilterra una petizione per ripetere la partita contro l'Italia con un nuovo arbitro

Dopo la sconfitta con l'Italia nella finale degli Europei 2021 gli inglesi non ci stanno: è partita una petizione per ripetere la partita con un altro arbitro.

L'Inghilterra vuole ripetere la finale degli Europei 2021 persa contro l'Italia: i tifosi hanno fatto partire una petizione per rigiocare la partita ma con un arbitro diverso e, a loro dire, imparziale.

"Il football sta tornando a casa", gridavano gli inglesi nei giorni passati, convinti di vincere l'incontro contro l'Italia, stamattina si sono svegliati vice-campioni d'Europa, un secondo posto che stentano ad accettare. Nelle ultime ore sono state lanciate varie petizioni online perchè i tifosi sostengono che l'arbitro olandese Kuipers è stato di parte non avendo espulso Giorgio Chiellini per un fallo su Bukayo Saka.

Nella petizione che ha raccolto più firme si legge "Il match dell'11/07/2021 non è stato affatto corretto. L'Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come se fossero schiavi. Dopo tutte quelle spinte, gli strattoni e quei colpi non regolari come ha potuto vincere l'Italia?".

La petizione è piuttosto lunga e articolata, e continua chiedendo che la partita venga disputata con un altro arbitro "L'Italia avrebbe dovuto ricevere diversi cartellini rossi per il proprio modo di giocare, e la partita dovrebbe essere disputata con un arbitro non di parte. Tutto quello che è successo non è affatto giusto".

La protesta è accompagnata dalla foto del fallo su Bukayo Saka, costato l'ammonizione al capitano della nostra nazionale. Le firme raccolte fino ad ora sono più di 18mila, la maggior parte sono dei tifosi inglesi, ma tra i commenti si nota che anche qualche italiano vuole rigiocare l'incontro, solo per avere la soddisfazione di sconfiggere di nuovo la nazionale del tecnico Gareth Southgate.