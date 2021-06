Europei 2021, calendario del 22 giugno 2021: orari e dove vedere le partite in TV e in streaming

Oggi, martedì 22 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede due partite, che concluderanno il Girone D: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 22 giugno due partite: oggi sapremo quali squadre del Gruppo D accederanno agli ottavi di finale. Ieri l'Italia ha conosciuto l'avversario che affronterà sabato 26 giugno allo stadio Wembley di Londra, gli Azzurri di Roberto Mancini agli ottavi di finale si confronteranno contro l'Austria che ieri ha sconfitto l'Ucraina.

A che ora e dove vederle in TV

Croazia-Scozia si gioca oggi alle 21:00 all'Hampden Park di Glasgow, in scozia. Le quadre allenate da Zlatko Dalić e Steve Clarke hanno 1 punto in classifica, avendo perso il primo incontro e pareggiato il secondo. Stasera una vittoria potrebbe garantire ad una delle due squadre il passaggio al turno successivo, anche attraverso il ripescaggio delle migliori terze qualificate. Croazia-Scozia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport (canale 253 del satellite). La telecronaca sarà di Massimo Marianella.

Repubblica Ceca-Inghilterra si gioca oggi alle 21:00 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Le due squadre sono al primo posto del girone D con 4 punti ottenuti grazie ad una vittoria e a un pareggio. È la prima volta che le due nazioni si affrontano all'interno della competizione europea. Repubblica Ceca-Inghilterra è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca è di Nicola Roggero, il commento tecnico di Luca Marchegiani.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Football. I telecronisti della Tv satellitare saranno Luca De Capitani affiancato per il commento tecnico da Manuel Pasqual.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.