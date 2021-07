Europei 2021, Belgio-Italia stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca stasera Belgio-Italia, valida per i quarti di finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Belgio-Italia è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 vede gli azzurri impegnati nei quarti di finale contro una delle squadre più forti dell'intera competizione.

Roberto Mancini ritrova in difesa Giorgio Chiellini, ripresosi dall'infortunio, il giocatore potrebbe essere schierato al centro della difesa al fianco del suo compagno di squadra Leonardo Bonucci. Confermato il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo come terzino destro. A centrocampo Mancini non ha sciolto le riserve, alla fine sceglierà uno tra Marco Verratti, Manuel Locatelli e Matteo Pessina, l'autore del goal che ci ha regalato la qualificazione contro l'Austria. In attacco Ciro Immobile e Lorenzo Insigne giocheranno con Federico Chiesa o Domenico Berardi.

Il Belgio potrebbe recuperare il fortissimo Kevin De Bruyne, infortunatosi durante l'incontro con il Portogallo. Le ultime indiscrezioni danno in formazione Dries Mertens, la punta del Napoli che si troverà di fronte i compagni di squadra Di Lorenzo e Insigne.

Dove vederla in TV

Belgio-Italia andrà in onda alle ore 21:00 dal Football Arena Munich - Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. La partita di Uefa Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Al termine del match il collegamento proseguirà con un ampio post partita. Belgio-Italia sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Dove vederla in streaming

Belgio-Italia può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.