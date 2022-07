Eugenio Scalfari: l'omaggio stasera su Rai3 con il documentario A sentimental journey

Stasera su Rai3 in prima serata cambio di programmazione per rendere omaggio a Eugenio Scalfari: andrà in onda il documentario A sentimental journey.

Cambio di programmazione stasera su Rai3 per il doveroso omaggio a Eugenio Scalfari, il fondatore de La Repubblica, scomparso oggi all'età di 98 anni. Sarà trasmesso il documentario A sentimental journey al posto del già annunciato La croce e la svastica.

L'omaggio serale di Rai3 prenderà il via in realtà alle 20:20, quando verrà riproposta l'intervista di Fabio Fazio a Scalfari in Che Tempo Che Fa. Alle 21:20 sarà poi trasmesso "A sentimental journey", un viaggio intimo tra le battaglie e le passioni di Eugenio Scalfari attraverso lo sguardo delle figlie Donata ed Enrica.

Molto è stato raccontato sull'intellettuale, il giornalista, il fondatore di "La Repubblica" la cui vita ha accompagnato a lungo la storia del nostro Paese. Scalfari è stato non solo uno degli analisti più̀ raffinati dei cambiamenti della società italiana, ma anche il narratore della propria esistenza. Ma chi era l'uomo dietro il grande personaggio pubblico?

Il ricordo del giornalista continuerà poi su Rai Storia, dove dalle 23:15 verranno riproposte - con repliche nei prossimi giorni - le cinque puntate di "Testimoni del Tempo" in cui Scalfari, dialogando con Antonio Gnoli, racconta la storia del giornalismo italiano dai primi del Novecento ai nostri giorni. Sulla piattaforma RaiPlay, infine, è disponibile una collezione di partecipazioni di Eugenio Scalfari a programmi tv, da "Mixer" a "#cartabianca", e il documentario "A sentimental journey".