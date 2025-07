Ethan Hawke mezzo calvo e invecchiato nel trailer di Blue Moon, il nuovo film di Richard Linklater

Ethan Hawke e Richard Linklater tornano a lavorare insieme nel malinconico dramma da camera Blue Moon, presentato da Sony Pictures Classics. Il film, ambientato nel 1943 nella New York del teatro, vede Hawke nel ruolo di Lorenz Hart, celebre paroliere americano, mentre affronta la solitudine e il peso del proprio passato durante una notte piena di tensioni emotive e artistiche.

Il nuovo progetto conferma la storica intesa tra Hawke e Linklater, già protagonisti di film come Prima dell'alba e Boyhood. Oggi è stato diffuso il primo trailer, potete guardarlo di seguito.

Un dramma intimo e malinconico ambientato in una sola notte

Blue Moon si svolge tutto nel corso di una sola serata, in un iconico bar nei pressi di Broadway, a margine della storica prima del musical Oklahoma!, frutto della nuova collaborazione tra Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Hart, segnato dall'alcolismo e da un senso di esclusione creativa, osserva da lontano il successo del suo ex partner mentre cerca conforto nella relazione con una giovane protetta, interpretata da Margaret Qualley, che incarna una fragile starlette dell'era del jazz.

Accanto a Ethan Hawke, il cast di Blue Moon comprende Andrew Scott nei panni di Richard Rodgers, Simon Delaney come Hammerstein, Cillian Sullivan nel ruolo del giovane Sondheim, e Bobby Cannavale come barista coinvolto più di quanto sembri. I dialoghi serrati, i non detti, e il conflitto interiore del protagonista emergono in una struttura narrativa che richiama il teatro classico, quasi interamente ambientata in un'unica location.

Una regia che unisce cinema e teatro, tra parole, silenzi e musica

Alla Berlinale 2025, il film ha ricevuto ottimi riscontri, con Scott premiato con l'Orso d'argento per la sua interpretazione. Linklater, fedele alla sua poetica intima e narrativa, costruisce un film che è quasi una lunga scena teatrale, arricchita da un'estetica sobria e raffinata. La sceneggiatura è firmata da Robert Kaplow, autore anche del romanzo che ispirò Io e Orson Welles.

Blue Moon uscirà il 17 ottobre a New York e Los Angeles, per poi arrivare in altre sale statunitensi il 24 ottobre. Non è ancora stato annunciato se il film farà parte dei festival autunnali come Telluride o Toronto, ma si vocifera che possa essere in lizza per la stagione dei premi. In Italia non è ancora confermata una data d'uscita, ma con ogni probabilità arriverà nei mesi successivi.