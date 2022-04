Ethan Coen regista di una commedia scritta con la moglie Tricia Cooke

Ethan Coen sarà il regista di un film scritto insieme alla moglie Tricia Cooke, seguendo così l'esempio del fratello Joel Coen che aveva diretto da solo Macbeth.

Il progetto, per ora, non ha ancora un titolo e sarà una co-produzione tra Focus Features e Working Title.

Ethan Coen e la moglie Tricia Cooke saranno impegnati anche come produttori del lungometraggio in collaborazione con Robert Graf, Tim Bevan ed Eric Fellner.

Attualmente non sono stati annunciati i dettagli della trama del film, ma le fonti di The Hollywood Reporter sostengono che il progetto sia stato scritto inizialmente circa 10 anni fa e abbia al centro una donna lesbica che compie un viaggio.

La comedy doveva essere inizialmente diretta da Allison Anders e al centro della trama c'era una ragazza abituata ai party e a divertirsi che compie un viaggio da Philadelphia a Miami con la sua amica, molto più riservata. Lungo il percorso compiono vari incontri e si ritrova alle prese con ostacoli che comprendono anche una testa mozzata trovata in una cappelliera, un'ex fidanzata molto arrabbiata, una misteriosa valigia e un senatore malvagio.

Coen era coinvolto solo come produttore, mentre ora, a distanza di 15 anni, ha deciso di occuparsi della regia dopo aver modificato la sceneggiatura.