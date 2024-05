Eternity, Da'Vine Joy Randolph nella commedia romantica di A24

L'attrice premio Oscar per The Holdovers nel cast del film corale con Elizabeth Olsen e Miles Teller.

Da'Vine Joy Randolph, fresca vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista per il ruolo nel film di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita, si è aggiunta al cast della nuova commedia corale prodotta da A24, Eternity. Diretto da David Freyne, il film include nel cast anche Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner.

Non si conosce ancora la trama dettagliata di Eternity ma il film dovrebbe essere una commedia romantica in cui i personaggi devono decidere con chi trascorrere l'eternità. La sceneggiatura, inserita nella Black List di Hollywood, è stata scritta da Patrick Cunnane, autore dello script della serie Designated Survivor con Kiefer Sutherland.

L'ascesa di Randolph

Nativa di Filadelfia, Da'Vine Joy Randolph ha ottenuto grande successo nel 2012 a Broadway nel musical Ghost, guadagnandosi una nomination ai Tony Award. Nel corso degli ultimi dieci anni ha accumulato diverse partecipazioni sul grande schermo, con interpretazioni memorabili in Dolemite Is My Name con Eddie Murphy e The Lost City con Sandra Bullock. Tuttavia, il cuore e il plauso della critica Randolph l'ha conquistato con la magnifica interpretazione della responsabile della mensa scolastica in The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne.

Da'Vine Joy Randolph in una sequenza di The Holdovers con Paul Giamatti e Dominic Sessa

La performance le ha permesso di vincere il suo primo Oscar quale miglior attrice non protagonista. Il 2024 di Randolph potrebbe arricchirsi di un nuovo riconoscimento perché l'attrice è candidata anche all'Emmy per la miglior attrice non protagonista in una serie comedy in Only Murders in the Building, nella quale interpreta la detective Donna Williams dalla terza stagione al fianco di Steven Martin, Selena Gomez e Martin Short.

Il prossimo ruolo di Randolph sarà in Shadow Force, prodotto da Lionsgate, diretto da Joe Carnahan e interpretato da Kerry Washington.