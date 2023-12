Esseri umani - Cape Town, la docuserie di Pablo Trincia fa tappa in una delle città più pericolose al mondo

Pablo Trincia è arrivato a Città del Capo, la capitale legislativa del Sudafrica per raccontarci la realtà di una delle metropoli più pericolose al mondo. La docuserie, prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e ealizzata da Chora Media

Essere Umani - Cape Town: Pablo Trincia racconta le contraddizioni della città

Sono in corso le riprese della nuova tappa della docuserie "Essere Umani - Cape Town" a cura di Pablo Trincia, nota per il suo primo viaggio a Mumbai. Dopo l'immersione nella megalopoli indiana, la serie si sposta a Cape Town, città famosa per il turismo ma caratterizzata anche da una realtà violenta, in particolare nelle Cape Flats.

Città del Capo tra turismo e violenza: le Cape Flats al centro dell'attenzione

Cape Town, rinomata meta turistica, è al centro delle riprese di Essere Umani, dove si evidenziano le contraddizioni estreme della città. Le Cape Flats, quartieri popolari e baraccopoli, diventano lo scenario di una lotta costante tra oltre 130 bande criminali, coinvolgendo almeno 100 mila persone.

A trent'anni dalla fine dell'apartheid e dall'elezione di Nelson Mandela a presidente nell'aprile del 1994, la città mostra una realtà multiforme e complessa.

Contrasti tra turismo e criminalità

Per la sua posizione strategica, la sua bellezza naturale e il clima mite tutto l'anno, Cape Town fu il luogo scelto dai colonizzatori europei a metà del '600 per il primo insediamento in Sud Africa, e per le stesse ragioni oggi è la principale meta turistica del Paese.

La docuserie sottolinea i due volti di Cape Town: da un lato, turismo, ristoranti stellati e benessere; dall'altro, criminalità e povertà. Nonostante la bellezza naturale e il clima mite, Cape Town si colloca come una delle città più pericolose al mondo per il numero di omicidi, arrivando al secondo posto dopo le città messicane afflitte dalle guerre tra i cartelli della droga.

Un viaggio nel cuore delle contraddizioni della metropoli

A cura di Pablo Trincia e con la regia di Paolo Negro, la docuserie in 3 episodi esplorerà le contraddizioni di Cape Town, offrendo uno sguardo approfondito sulla città sud africana. L'attesa è prevista per il 2024, quando la serie sarà trasmessa su Sky TG24, Sky Documentaries e in streaming su Now.

Essere Umani - Cape Town: Svelate le diseguaglianze sociali e le sfide ambientali

Le diseguaglianze sociali a Cape Town si manifestano chiaramente, dividendo la città tra lusso e povertà, tra grattacieli e baraccopoli. In questa realtà, Pablo Trincia esplora la città sudafricana, dove il 60% di disoccupazione giovanile, l'emergenza ambientale e quella criminale minacciano la tenuta sociale di un Paese già profondamente lacerato.

Grattacieli contro baraccopoli

Cape Town è divisa in due mondi contrapposti: da una parte, grattacieli, ville coloniali, parchi lussuosi e attrazioni turistiche; dall'altra, baraccopoli con una latrina ogni mille persone. Il filo elettrificato dei recinti separa fisicamente questi due mondi, evidenziando le diseguaglianze estreme.

Lotta quotidiana per un futuro equo e sostenibile

Nonostante la disperazione nelle baraccopoli, Trincia cerca storie di resilienza e speranza. In questo mondo senza futuro né passato, dove la vita umana sembra non avere valore, il senso di appartenenza è spesso legato alle gang criminali. La guerra tra queste gang, priva di una ragione reale, rappresenta una minaccia per la stabilità sociale.

Cape Town, città vulnerabile ai cambiamenti climatici

La città sudafricana è anche vulnerabile ai cambiamenti climatici. Nel 2017, a causa della siccità, Cape Town è stata vicina al "DAY-0": il giorno in cui non ci sarebbe stata più acqua per i cittadini, evidenziando l'urgenza di affrontare le sfide ambientali insieme a quelle sociali.

Speranza e resilienza: Storie di persone che lottano per un futuro migliore

Pablo Trincia documenta storie di chi non si è arreso, di chi ogni giorno lotta per una società più equa e un futuro più sostenibile per tutti. Attraverso testimonianze significative, Essere Umani - Cape Town offre uno sguardo approfondito sulla realtà complessa della città sudafricana.