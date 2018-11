Escape From Hat: Mark Osborne regista del film d'animazione per Netflix

Escape From Hat sarà il nuovo film animato diretto dal regista Mark Osborne, già autore de Il Piccolo Principe e Kung Fu Panda, che verrà realizzato per Netflix.

La produzione del progetto inizierà nelle prossime settimane a New York, in vista di una distribuzione prevista per il 2022.

Il progetto sarà prodotto anche da Jinko Gotoh (Klaus) ed è tratto dal romanzo per ragazzi scritto da Adam Kline, impegnato anche come sceneggiatore insieme a Osborne.

La storia si svolge in un mondo in cui i gatti neri sono cattivi e i conigli magici buoni. L'equilibrio viene minacciato quando uno dei conigli si ritrova in un reame misterioso all'insegna del pericolo e dell'ombra. Il protagonista deve quindi unire le forze con degli alleati inaspettati e affrontare una missione impossibile per fuggire dall'interno del cappello di un illusionista, e ritornare dal ragazzino umano a cui vuole realmente bene.

Melissa Cobb, responsabile dei progetti per ragazzi e per la famiglia prodotti per Netflix, ha dichiarato: "Escape From Hat racconta una storia dedicata all'amicizia e alla magia, che riflette perfettamente come mi sento collaborando nuovamente con il mio amico Mark dopo 10 anni. Non vedo l'ora che gli spettatori di tutto il mondo possano immergersi nel nostro trucco magico andato storto, dove troveranno un mondo epico e pieno di immaginazione in cui c'è una lotta tra bene e male".

Kline ha aggiunto: "Ogni sceneggiatura originale ha bisogno di un po' di magia. Questa ne ha praticamente in ogni pagina".