Ernst Knam con "Il laboratorio del re del cioccolato" da stasera su Food Network

Ernst Knam torna in TV con Il laboratorio del re del cioccolato, la serie, in onda da stasera su Food Network, per scoprire tutti i dolci segreti nascosti in via Anfossi a Milano.

Stasera su Food Network (canale 33), alle 21:30, arriva Il laboratorio del re del cioccolato, nuova serie in prima tv con Ernst Knam, in onda ogni giovedì anche in streaming su discovery+, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia.

Il regno del cioccolato di Milano è in Via Anfossi, e, come in ogni regno che si rispetti, nella pasticceria di Ernst Knam, Maestro pasticcere e Maître Chocolatier, ci sono fedeli collaboratori che con passione e precisione mantengono sempre alto il nome del laboratorio e che danno il massimo per non deludere la clientela. Ma essere il re del cioccolato non vuol dire solo vittorie, celebrazioni e gloria, ma anche fatica, impegni continui e scadenze da rispettare.

In attesa della nuova stagione di Bake Off Italia, lo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam è pronto a condividere la sua arte per raccontare i segreti e le dinamiche di un laboratorio di alta pasticceria. Seguiremo il lavoro quotidiano del Maestro e della sua squadra e scopriremo come nascono le creazioni per eventi importanti come il Festival di Sanremo.

Non mancheranno anche le richieste di clienti speciali, tra cui la conduttrice Benedetta Parodi, la speaker radiofonica La Pina, il ginnasta Tommaso De Vecchis, l'ex calciatore Nicola Ventola, il gruppo musicale Eugenio in via di Gioia e Giusi Battaglia, conduttrice di Giusina in cucina - Gusto e tradizione palermitana.

Il laboratorio del re del cioccolato è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.