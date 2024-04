Eric Dane e Shervin Alenabi si uniscono al cast di Kabul

Shervin Alenabi (Teheran) e Eric Dane di Euphoria si sono uniti al cast internazionale della serie, che comprende già Jonathan Zaccaï, Thibault Evrard, Vassilis Kukalawi, Jeanne Goursaud, Gianmarco Saurino (L'estate più Calda) e Valentina Cervi (I Medici).

Le riprese della serie, ambientata sullo sfondo del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan e della scalata al potere dei Talebani, sono iniziate l'1 aprile. Mediawan Rights presenterà l'avvincente progetto di serie agli acquirenti internazionali nei prossimi mercati e si sta occupando della distribuzione mondiale con la partecipazione di Entourage.

I dettagli della serie

Kabul esplora la caotica evacuazione di vari personaggi, dai diplomatici ai soldati ai civili, che cercano disperatamente rifugio e solidarietà in un Paese in crisi, con l'arrivo dei Talebani a Kabul. Le riprese, durate tre mesi, si svolgono principalmente nell'aeroporto di Hellenikon, vicino ad Atene.

Kasia Adamik e Olga Chajdas dirigono Kabul, mentre Olivier Demangel, Thomas Finkelkraut e Joey Lavy hanno scritto le sceneggiature. La serie è stata ordinata da France Télévisions e ZDF, oltre che dalla RAI. I produttori sono Fabienne Servan-Schreiber e Charlotte Ortiz di Cinétévé, e Matthias Weber e Thibault Gast di 24 25 Films.

L'acquisizione di Kabul sottolinea il mandato di Mediawan Rights di rappresentare serie di alto livello nei mercati internazionali. L'attuale pipeline della società comprende anche la miniserie di Bille August The Count of Monte Cristo con Jeremy Irons e Sam Claflin.

La serie, incentrata sui personaggi, è ispirata alle esperienze di Servan Schreiber che, nell'agosto del 2021, è stato coinvolto nelle operazioni di salvataggio di diverse famiglie di artisti afghani la cui vita è stata improvvisamente messa in pericolo. Ha partecipato attivamente agli sforzi per l'evacuazione di queste famiglie, collaborando direttamente con gli alti funzionari francesi e di altri Paesi per trovare soluzioni.