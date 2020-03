L'epidemia senza zombie: il divertente cartellone virale

Dopo tutti gli horror visti, era quasi scontato che la prima pandemia mondiale sarebbe stata a tema non morti: invece l'epidemia che stiamo vivendo causa Coronavirus è senza zombie. Un cartellone americano, precisamente scovato a Seattle, sta diventando virale e sottolinea proprio questa 'assurdità'.

"I wanted zombies, this virus sucks", ovvero Io volevo gli zombie, questo virus fa schifo: se proprio doveva succedere molti fan degli horror avrebbero preferito, sulla carta, mettere in atto gli insegnamenti di centinaia di film dell'orrore a tema, da Romero all'ultimo Zombieland. Questo cartellone, scovato da diversi utenti del web a Seattle, nello stato di Washington, ha creato le più diverse risposte online, tra chi si stava preparando a correre come un pazzo per scappare dagli zombie e invece ora è costretto a casa, chi afferma che uno zombie in America c'è ed è arancione, a chi dice che almeno gli zombie sono evidentemente ammalati, mentre chi esce e non si chiude in casa per il lockdown è volontariamente incosciente.

Televisivamente è un momento di 'magra' per gli zombie invece: The Walking Dead è arrivato alla decima stagione con una progressiva perdita di spettatori in giro per il mondo, tanto che si sta alimentando l'ipotesi che le stagioni finali saranno in tutto 12. Con la serie a fumetti portata a termine lo scorso anno da Robert Kirkman, sicuramente gli spunti per altre stagioni sono sempre meno e sembra che quella di chiudere tra due stagioni televisive sia una decisione che si sta attualmente discutendo internamente e, probabilmente, alla fine di quest'anno potremmo ricevere l'annuncio.