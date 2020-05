EPCC Live: la squadra dell'Inter e il Milano Pride ospiti stasera su Sky Uno

Stasera su Sky Uno nella nuova puntata di EPCC Live arrivano nove giocatori dell'Inter, a 10 anni dal Triplete, i ragazzi del Milano Pride, Asia Argento e Ilaria d'Amico!

Alle 21.15 su Sky Uno (e sempre disponibile on demand) - EPCC LIVE festeggia quella stagione indimenticabile con 9 dei protagonisti di allora: Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Iván Córdoba, Samuel Eto'o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stanković e Javier Zanetti. Un'occasione per celebrare, in pieno stile EPCC, quell'annata da record in cui l'Inter si aggiudicò Scudetto, Coppa Italia e infine la tanto attesa Champions League con la vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu.

I 9 giocatori saranno protagonisti di un'edizione straordinaria e molto nerazzurra del "gioco dei 3x3", in cui Alessandro sfiderà, senza esclusione di colpi, Ilaria D'Amico. La conduttrice degli studi pre e post partita della Champions League su Sky, ospite a EPCC LIVE nel teatro di Via Belli a Milano, sarà anche protagonista di un'intervista in cui racconterà ad Ale come ha vissuto questo periodo di lockdown che ha bloccato anche il calcio.

Dopo l'eccezionale e imperdibile festa da Cattelan, la conquista del Triplete da parte dell'Inter sarà celebrata anche venerdì 22 maggio, a 10 anni esatti dalla notte di Madrid, su Sky Sport Uno, con una programmazione speciale. E ancora, tra gli ospiti della puntata ci sarà Asia Argento, artista multiforme che ha sperimentato al cinema come regista, autrice e interprete, in tv e nella musica, dove con una visione unica ha spaziato nel mondo industrial ed elettropop. Asia siederà alla scrivania di EPCC LIVE per la consueta intervista in studio con Alessandro, prima di sottoporsi a una prova inedita.

L'emergenza che stiamo vivendo ha portato all'annullamento delle grandi manifestazioni di piazza previste in questi mesi. Tra queste anche il Milano Pride, l'evento che ogni anno, in occasione della parata, porta nelle strade della metropoli migliaia di persone. Una rappresentanza dei ragazzi dell'associazione Milano Pride, organizzatori di questa straordinaria festa di libertà, sarà il "pubblico" in collegamento nella puntata dello show di Sky prodotto da Fremantle di questa settimana, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.