EPCC Live: Charles Leclerc e Francesco Panella stasera su Sky

Un talento precoce ma purissimo, capace di conquistare subito i tifosi di Formula1: Charles Leclerc sarà in studio ospite del prossimo appuntamento con EPCC Live, atteso per stasera su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand).

Nello show di Alessandro Cattelan, il campione monegasco partito dai kart e arrivato a soli 20 anni in F1 e l'anno dopo, nel 2019, sulla Rossa - con cui ha raggiunto la sua prima vittoria in Belgio e, dopo una sola settimana, lo storico trionfo aMonza, per un totale di 7 pole position e 10 podi - tra le altre cose racconterà come sta vivendo il lockdown di queste settimane che ha scombinato anche il mondo dei motori, con un inizio stagione di F1 al momento previsto per luglio.

E ancora, in puntata si parlerà, sempre con la cifra stilistica che caratterizza EPCC, del futuro della ristorazione e del turismo. In studio ci sarà Francesco Panella, visionario ristoratore, imprenditore e volto di numerosi show televisivi sulla cucina, capace di trasformare il suo ristorante di famiglia, l'Antica Pesa di Roma, in un brand internazionale. Premiato da molte prestigiose guide per il suo lavoro nel mantenere in quasi 100 anni di storia la sua cucina tradizionale e innovativa, Panella è uno dei più apprezzati e riconosciuti ambasciatori del cibo italiano soprattutto negli States.

Il tema della ristorazione post Covid-19 sarà trattato anche grazie al "pubblico virtuale" di questa settimana che sarà composto da alcuni chef italiani da tutto il mondo.