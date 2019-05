EPCC 2019: Gianluigi Buffon ospite di Alessandro Cattelan stasera su Sky!

Stasera su Sky Uno nel nuovo episodio di EPCC arrivano Gianluigi Buffon e la trapper del momento, Chadia Rodriguez, nel sesto e penultimo appuntamento dello show.

Un'intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importantissime per la sua carriera. Gianluigi Buffon si racconterà alla scrivania di E poi c'è Cattelan, il late show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan. Dall'esperienza in Francia, dove dalla scorsa stagione è l'estremo difensore del Paris Saint-Germain, a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente. E ancora ampio spazio per ricordare l'esperienza dei Mondiali del 2006 e quel gruppo di campioni che riportò in Italia la Coppa del Mondo dopo 24 anni, e l'immancabile gioco in studio, Portieri volanti, con Alessandro e l'ex portiere della Juventus e della Nazionale pronti a divertenti acrobazie sulla scia delle mirabolanti parate del campione del mondo.

In puntata anche Chadia Rodriguez, nuovo fenomeno della trap al suo debutto televisivo. La cantante, protégée di Jake La Furia e Big Fish, ha al suo attivo un EP di grande successo, Avere 20 anni, chiaccheratissimo e apprezzatissimo fra i fan della trap e gli addetti ai lavori e che l'ha lanciata come next big thing della scena urban italiana.